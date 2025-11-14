La palabra ancla: el truco definitivo para seguir adelante en la carrera a pie
No es magia... es neurociencia, la psicología del deporte tiene la clave para que no te frenes cuando tu cabeza te diga lo contrario
Valencia
Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:46
En la recta final hacia el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, y también en la preparación de otras carreras independientemente de la distancia, uno de ... los temores de los runners es no lograr el objetivo no por lesiones, sino por una mala pasada de la cabeza.
Para evitarlo, en el canal de A la Carrera traemos uno vídeoconsejo en el que te damos un truco que seguro te ayudará. Las imágenes que acompañan al vídeo son de la Volta a Peu de Sedaví (aquí tienes la galería de fotos, por si quieres buscarte), novena prueba del Circuit de Carreres Populars de la Diputació de València 2025
