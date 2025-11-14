Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una corredora, en la 8K de Burjassot. FILI NAVARRETE
La palabra ancla: el truco definitivo para seguir adelante en la carrera a pie

No es magia... es neurociencia, la psicología del deporte tiene la clave para que no te frenes cuando tu cabeza te diga lo contrario

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:46

En la recta final hacia el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, y también en la preparación de otras carreras independientemente de la distancia, uno de ... los temores de los runners es no lograr el objetivo no por lesiones, sino por una mala pasada de la cabeza.

