Paco Borao: «Hemos tenido más de 27.000 corredores, un récord bestial para un medio maratón» «Veo a mucha gente con una sonrisa en la boca», transmite el director de la carrera tras otra cita en que Valencia sigue adquiriendo gran prestigio internacional

Eric Martín Valencia Domingo, 26 de octubre 2025, 13:36

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso tiene muchos protagonistas y responsables que lo hacen posible. Uno de ellos es Paco Borao, que en este 2025 ha vuelto a ejercer como director de la carrera. Tras la entrega de las medallas y pese a la no consecución de récords mundiales, aunque sí de la plusmarca europea en categoría masculina y la mejor marca femenina del año, mostraba su orgullo por vivir una edición satisfactoria.

«Es récord de participación. Hemos tenido más de 27.000 corredores, un récord bestial para un medio maratón», argumentaba Paco Borao. Al igual que Juan Roig, una parte importante por el prestigio y magnitud que ha adquirido este Medio Maratón, lamentaba el hecho de que la lluvia y especialmente el viento hubieran influido tanto. «La meteorología es la única cosa que no podemos meter mano», añadía.

No obstante, ante el mal tiempo intentaba sacar buena cara. «Hemos hecho tiempo muy parecidos a los del récord. Queríamos batir récord del mundo tanto masculino como femenino». Aún así, se sentía feliz por que sí se hubieran rebasado los dos cronos anteriormente citados.

Y es que además de estos hitos, se contagiaba de la felicidad de los participantes, en donde el propio Paco Borao quería conocer sus impresiones a pie de meta. «Veo a mucha gente con una sonrisa en la boca. Estamos felices, contentos y sobre todo orgullos por dar a Valencia este espectáculo de paz, de salud y de fuerza», aludió.

Superada ya esta cita del calendario, se focaliza la mirada en el maratón del próximo mes de diciembre. «El objetivo es batir el récord del mundo. Queremos batirlo para que sea positivo y demos a la gente lo que están buscando, en un circuito llano, con calor hacia los corredores como hace Valencia. Además llevamos 35 años de Media Maratón y 45 de Maratón sin ninguna desgracia», trasladaba Paco Borao con ambición de seguir creciendo de cara al reconocimiento mundial.