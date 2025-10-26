Juan Roig, sobre jugar partidos en Israel: «No estamos nada contentos, estamos intranquilos» El mecenas del Valencia Basket muestra su preocupación tras la decisión de la Euroliga, no votada por los clubes propietarios, de la vuelta de los partidos a territorio israelí desde el 1 de diciembre lo que obligaría a los taronja a jugar en Tel Aviv contra el Maccabi el jueves 18 de diciembre

Juan Carlos Villena Valencia Domingo, 26 de octubre 2025, 13:27 | Actualizado 13:39h.

La decisión unilateral de la dirección de la Euroliga, así lo han indicado de forma pública varios propietarios de la competición, de autorizar el regreso ... de los partidos a Israel desde el 1 de diciembre no convence a nadie. Así está siendo el goteo de declaraciones al respecto. La última, la del mecenas del Valencia Basket. Tras el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso, Juan Roig ha trasladado su visión al respecto: «Todo el mundo odia la guerra, nadie queremos que haya guerra. Lo que pasa que esas cosas, como no las entiendes porque se están pegando seres humanos contra seres humanos, todo lo demás no tengo conocimientos para decir porque es un tema muy complicado. No nos da ningún gusto volver a ir a otro país que está luchando contra otros, dicen que está todo tranquilo pero ya veremos de aquí a adelante. No estamos nada contentos, estamos intranquilos». Si el plan de Paulius Motiejunas sigue adelante, el Valencia Basket estará obligado a visitar Tel Aviv el jueves 18 de diciembre para jugar contra el Maccabi. Sería el primer equipo español en tener que viajar a Israel.

Noticia relacionada Enric Carbonell: «La Policía nos transmitió que no íbamos a ser capaces de garantizar la seguridad dentro del Roig Arena contra el Hapoel» Con respecto a la valoración del primer mes de la nueva casa del Valencia Basket, no pudo esconder su satisfacción. Mandando, por cierto, un mensaje al resto de grandes empresarios españoles: «Estamos muy satisfechos, normalmente las expectativas se hacen hacia arriba y nos ha sorprendido el éxito que está teniendo el Roig Arena, a nivel de Valencia y de España y esperemos que dentro de poco a nivel de Europa. El balance del primer mes es impresionante, no nos lo creemos ni nosotros. Lo que cabe, lo llenamos todo. A ver si hay más empresarios que hacen también otros Arenas por España, que nos vendría muy bien a todos».

