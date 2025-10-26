Pablo Alba y María Ureña terminan como los valencianos más rápidos del Medio Maratón Los dos fondistas del equipo Cárnicas Serrano concluyen con sus mejores marcas, mientras que Carlos Mayo y Carla Gallardo cumple con su condición de favoritos españoles

El aumento del prestigio del Medio Maratón de Valencia también se plasma por parte de los corredores regionales, que año a año evidencian una mayor competencia y mejor posición en el ranking final de la prueba. En esta 34ª edición, los más veloces del panorama valenciano fueron Pablo Alba y María Ureña. Los dos fondistas del equipo Cárnicas Serranos fueron los primeros representantes de la capital del Turia en completar los 21 kilómetros de los que consistía la prueba.

En categoría masculina, 1:03:21 fue el tiempo final que fijó Pablo Alba. Al igual que otros competidores, no era su distancia predilecta. Sin embargo, el atleta de 23 años llegó a este Medio Maratón con la clara intención de superarse a sí mismo, después de estar protagonizando un año con una progresión notable y en donde había llegado a competir en los 10.000 metros en el Campeonato de Europa de pista abierta en Tarragona. Ahora, en el doble de distancia, confirmó esas buenas sensaciones para establecer la mejor marca de los finishers valencianos.

Por parte, María Ureña rebasó la línea final de meta situada en la avenida dels Tarongers con un crono establecido de 1:12:41. Un tiempo lejano al de la primera clasificada en categoría femenina, con más de diez minutos de retraso, pero del que también se lleva un buen sabor de boca, ya que este tiempo le sirvió para establecer también su mejor marca personal, con casi medio minuto de diferencia.

Por lo que respecta a la clasificación a nivel nacional, Carlos Mayo cumplió con su condición de favorito y acabó con un tiempo de 1:00:46. Le acompañaron en el pódium los corredores Said Mechaal, sólo dos segundos por detrás, y Nassim Hassaous. Tampoco falló Carla Gallardo y en su debut en Valencia se alzó con el premio a la mejor española, con 1:09:14. Meritxell Soler y Alicia Berzosa fueron segunda y tercera respectivamente.