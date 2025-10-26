Clasificación del Medio Maratón de Valencia 2025 Consulta los tiempos de los ganadores, de los mejores españoles y de cualquier atleta por nombre, dorsal, posición, tiempo o club

El Medio Maratón Valencia 2025 ha reunido a cerca de 25.000 atletas que han intentado batir récords de todo tipo, desde el mundial al de España (algo que no ha sido posible) o las propias marcas personales. Lo que sí que se ha batido ha sido el récord de Europa, logrado por el sueco Almgren.

Puedes consultar los tiempos de los ganadores en categoría masculina y femenina y los registros de los atletas más destacados, así como del resto de deportistas que han participado en la prueba.

Puedes consultar los tiempos de cada atleta haciendo una búsqueda por dorsal, por nombre, por apellidos, por club, por tiempo o por posición.

Clasificación del Medio Maratón de Valencia 2025

Clasificación hombres

Estos son los 50 primeros clasificados en categoría masculina.

Clasificación mujeres

Estas son las 50 primeras clasificadas en categoría femenina.

