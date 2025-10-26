Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Etta Eyong anota el primer gol y adelanta al Levante en Mallorca
Corredores cruzan la meta. Iván Arlandis

Clasificación del Medio Maratón de Valencia 2025

Consulta los tiempos de los ganadores, de los mejores españoles y de cualquier atleta por nombre, dorsal, posición, tiempo o club

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:16

Comenta

El Medio Maratón Valencia 2025 ha reunido a cerca de 25.000 atletas que han intentado batir récords de todo tipo, desde el mundial al de España (algo que no ha sido posible) o las propias marcas personales. Lo que sí que se ha batido ha sido el récord de Europa, logrado por el sueco Almgren.

Puedes consultar los tiempos de los ganadores en categoría masculina y femenina y los registros de los atletas más destacados, así como del resto de deportistas que han participado en la prueba.

Puedes consultar los tiempos de cada atleta haciendo una búsqueda por dorsal, por nombre, por apellidos, por club, por tiempo o por posición.

Clasificación del Medio Maratón de Valencia 2025

* Además, la clasificación completa puede consultarse en la App y la web oficial del Medio Maratón de Valencia.

Clasificación hombres

Estos son los 50 primeros clasificados en categoría masculina.

Clasificación mujeres

Estas son las 50 primeras clasificadas en categoría femenina.

También puedes ver las mejores fotos de la carrera.

Ver 56 fotos

Noticias relacionadas

Kejelcha y Ngetich vuelan en Valencia, pero el viento les deja sin récords mundiales

Kejelcha y Ngetich vuelan en Valencia, pero el viento les deja sin récords mundiales

Juan Roig: «Ahora a pensar en el récord del maratón»

Juan Roig: «Ahora a pensar en el récord del maratón»

Cobertura especial

Puedes seguir toda la información del Medio Maratón de Valencia en www.lasprovincias.es, que te ofrece todos los datos, desde la crónica o los récords a las reacciones del ganador, de Juan Roig o de Paco Borao, así como información sobre las inscripciones para 2026 y las mejores imágenes de la carrera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este domingo en la Comunitat Valenciana: lluvias y frío
  2. 2 La Lotería Nacional del sábado toca en un municipio famoso por los rodajes históricos
  3. 3 El coche de Regreso al Futuro estará expuesto en Valencia el 31 de octubre
  4. 4 Arrestado por incendiar el vehículo de su exjefe en Torrent
  5. 5

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  6. 6 La oscarizada película que se emite este sábado gratis en televisión: «Te engancha y sientes que has estado en un viaje»
  7. 7

    El Valencia empieza a dar pena
  8. 8 El histórico récord que se ha batido en Valencia
  9. 9

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  10. 10

    El futuro que le espera a Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Clasificación del Medio Maratón de Valencia 2025

Clasificación del Medio Maratón de Valencia 2025