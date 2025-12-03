Las 10 normas que seguramente no conozcas del Maratón de Valencia 2025 Conocer el reglamento al pie de la letra es muy importante para no llevarse un susto durante la prueba

Un grupo de corredores del Maratón de Valencia en su edición de 2024.

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025

El maratón de Valencia 2025 es una de las pruebas que está marcada en rojo en el calendario de cualquier buen corredor. Alrededor de unas 35.000 personas participarán en esta prueba que discurre por las calles de la capital del Túria. Ahora bien, esta cita es una de las más exigentes y todo el que quiera hacer un buen papel, e incluso intentar batir algún récord, tendrá que estar mentalizado al 100%.

De este modo, conocer el reglamento de principio a fin es algo indispensable para no echar tanto tiempo de preparación por la borda. En LAS PROVINCIAS te ofrecemos una lista de 10 normas que puede que no conocieses.

1. Las celebraciones, una vez haya finalizado la prueba

Una de las imágenes que mas se repite en este tipo de eventos es ver a los padres corriendo los últimos metros hasta la meta acompañados de sus familiares, normalmente de los más pequeños. El gran problema es que esto no está permitido en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso.

«No serán admitidos por la Organización corredores que que no estén inscritos o corran sin dorsal co con un dorsal no oficial de la presente edición de la prueba, impdiendo que tengan acceso a la carrera en defensa de los derechos de los reglamentariamente inscritos. Asímismo, no se permitirá el acceso a vehículos no autorizados, por la seguridad de los corredores».

2. El dorsal es personal e intransferible

Si por algún motivo llega el 7 de diciembre y no puedes participar en la Maratón de Valencia, no cedas tu dorsal. Cualquier incongruencia entre el corredor y su dorsal asignado será motivo de descalificación inmediata por parte de la Organización.

«Los dorsales/chips entregados por la organización son personales e intransferibles, debiendo ir colocados en el pecho sin manipular ni doblar. El chip de control también es personal e intransferible. La inobservancia de este artículo será motivo de descalificación».

3. Si eres elegido para el control antidpoing, estás obligado a ir

En el caso de que seas seleccionado para pasar el control antidopaje no tienes la opción de negarte. Si decides no realizar el test, serás descalificado de todas las categorías y premios y denunciado a los órganos competentes de la Real Federación Española de Atletismo.

«Al estar el Maratón incluido en el Calendario Nacional e internacional de la RFEA, existirá el preceptivo control antidopaje. Todo corredor que, habiendo sido designado para pasar dicho control, se negara al mismo, será automáticamente descalificado en todas las categorías y premios que pudieran corresponderle y formalmente denunciada su decisión a los órganos competentes de la RFEA. De ese modo, los atletas que pasen dicho control y les corresponda premio en metálico, deberán esperar al resultado de este para recibir el premio».

4. Ten el juego limpio por bandera

A pesar de ser uno de los mejores circuitos que hay en el mundo, siempre hay unos cuántos individuos que intentan jugar al límite del reglamento e incluso traspasarlo. Desde la organización siempre se ha sido muy tajante con el tema de las trampas y la tolerancia con los infractores es cero.

«Dado el grave prejuicio que ello ocasionaría a la Organización y alos demás corredores de la prueba, en caso de acceder a la prueba infringiendo las condiciones de acceso establecidas o se cometiera cualquier irregularidad, la Organización se reserva el derecho a tomar las medidas oportunas, de conformidad con la legislación que resulte aplicable. En ese sentido, se iniciarán las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan para exigir la responsabilidad del infractor«.

5. Si estás federado, utiliza la ropa de tu club

Si vas a participar en el Maratón de Valencia 2025 y estás federado, es importante que para la prueba utilizes la indumentaria del club al que perteneces. De no ser así, la Organización tiene la potestad para sancionarte.

«Será obligatorio por parte de los federados competir con la indumentaria correspondiente de su club, pudiendo ser sancionados en caso contrario».

6. Prohibido adelantar a la Policía

Si compites en un vehículo, ya sea en sillas de ruedas o handbike, debes tener cuidado con no adelantar a las autoridades. Si esto sucede, serás descalificado al instante.

«Los atletas en silla de ruedas, handbike o similar no podrán sobrepasar en ningún momento al coche de la Policía Local que abre la carrera. En el caso de hacerlo quedarán descalificados de la prueba. Si se hiciera caso omiso y circulasen por delante del coche de la Policía Local que abre la carrera lo harán bajo su responsabilidad, quedando excluidos de las coberturas de las pólizas de seguros que cubren la prueba».

7. Esto es lo que ocurre si se suspende la prueba

Esperemos que no sea así, pero la aparición de la lluvia puede poner en riesgo la celebración de este gran evento. En caso de no producirse la carrera por motivos ajenos a la misma, la organización maneja diferentes soluciones.

«En caso de que, por causas ajenas a la organización, se suspenda la carrera o las Autoridades no la autoricen para la fecha inicialmente prevista, la Organización lo notificará con la mayor antelación posible a los participantes, indicando la nueva fecha del evento (que podrá ser tanto en 2025 como en 2026). El corredor podrá optar por la devolución del importe si no desea participar en el evento en la nueva fecha prevista. Para ese caso, se le informará cómo proceder».

8. Si tienes que reclamar, hazlo a tiempo

Si por algún motivo consideras que debes reclamar algo con lo que no estás conforme una vez hayas terminado la prueba, asegúrate de hacerlo rápido. Y es que media hora es el tiempo máximo para conocer el veredicto definitivo e inapelable del Juez Árbitro.

«Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente al Juez Árbitro, no más tarde de 30 minutos después de comunicarse oficialmente los resultados. La decisión del Juez Árbitro es inapelable».

9. La recogida del trofeo tiene un tiempo limitado

Si todo el esfuerzo que has dedicado a la carrera se ve recompensado con los primeros puestos, no te demores en recoger el trofeo ya que podrías quedarte sin el si no lo recoges a tiempo.

«Todos los trofeos que no se recojan el día de la prueba quedarán a disposición de la Organización, entendiendo que se renuncia a ellos si a fecha de 16 de diciembre no se han retirado de la sede del club».

10. Tu marca personal es visible para todos

Uno de los motivos que más controversia ha generado siempre es la privacidad. Debes saber que si corres la Maraton Valencia Trinidad Alfonso, tu marca, tu foto y tu nombre estarán visibles para todos los usuarios de la app oficial. Un hecho que puede ser irrelevante para algunos pero que más vale tener en cuenta.

«Al inscribirse en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, los participantes dan su consentimiento para que tanto el Organizador de la Prueba, la S.D. Correcaminos, como el Colaborador Principal de la misma, la Fundación Trinidad Alfonso Mocholí de la Comunitat Valenciana, así como cualquier otro Patrocinador y/o Colaborador de la prueba, por sí mismos o mediante terceras entidades, pueden almacenar, tratar y usar su nombre, resultados, así como su imagen recogida dentro de la prueba mediante fotografías, vídeos, live tracking o estimación de posición en el recorrido durante la prueba en la app oficial, o cualquier otro soporte, traten con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, vídeos, etc. mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal».