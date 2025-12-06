Los 9 motivos (y alguno es muy tonto) por los que te pueden descalificar en el Maratón de Valencia Orinar fuera de los WC o entrar en la meta con niños pueden finalizar con el sueño de los deportistas

El Maratón de Valencia, como el resto de carreras populares, se rige por un reglamento que recoge todas las normas de participación que hay que respetar. Para quien no lo haga, la organización ha establecido una serie de castigos que pueden llevar desde la descalificación de la prueba hasta la imposibilidad de volver a correrla en años posteriores.

Con el objetivo de que cualquier persona que participa cumpla con las reglas de la carrera, se han tasado una serie de motivos que pueden provocar la descalificación de la prueba o la adopción de medidas civiles o incluso penales. El listado fijado por la organización en el reglamento incluye estos casos, que son los motivos pueden provocar tu descalificación de la prueba:

- No completar el recorrido. La organización se reserva el derecho a impedir la inscripción en el futuro e informar a otras carreras del proceder de aquellos atletas descalificados por no haber cumplido íntegramente los 42.195 metros del recorrido.

- Correr con el dorsal de otra persona.

- Alterar, doblar o manipular el dorsal de cualquier forma.

- Acceder a la meta con niños en brazos o de la mano.

- Regresar a la carrera después de haber cruzado la línea de meta.

- Orinar fuera de los WC habilitados por la organización.

- No atender a las indicaciones de la organización, jueces, fuerzas de seguridad y servicios médicos de la prueba.

- Incurrir en cualquier tipo de conducta antideportiva, en especial perjudicando a otros corredores.

- Los atletas en silla de ruedas, handbike o similar no podrán sobrepasar en ningún momento al coche de la Policía Local que abre la carrera. En el caso de hacerlo quedarán descalificados de la prueba.

Aquí puedes ver toda la información como la localización de los wc, el acceso a los boxes, aparcamientos, avituallamientos o puntos de animación.

Habrá inodoros para los corredores en la zona de guardarropa, zonas de acceso a los boxes, en todos lo avituallamientos, en la zona de postmeta después de los avituallamientos y tras salir de la postmeta. «Se ruega a todos los corredores usar estos inodoros portátiles, evitando hacerlo en lugares no habilitados para ello, como calles, parques y jardines», pide la organización..

