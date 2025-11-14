Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salida de la prueba de la última edición. Medio Maratón Valencia

El Medio Maratón Valencia cierra las inscripciones al ballot con más de 50.000 personas apuntadas

La organización sorteará 12.402 dorsales en total para la edición de 2026 y los resultados se comunicarán el próximo 18 de noviembre

R. D.

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha cerrado hoy el periodo para inscribirse al sorteo (ballot), el nuevo sistema por el que repartirá los dorsales de su edición de 2026. En total, 50.766 personas se han apuntado para poder conseguir una de las plazas para correr en la ciudad del running el 25 de octubre del próximo año.

El Medio Maratón Valencia 2026 ha puesto a disposición del público general 25.000 dorsales, de los que el 50 por ciento, concretamente 12.598, se ocuparon durante el periodo de fidelidad –abierto a las personas que tenían dorsal en 2025–. Así pues, las más de 50 mil personas que se han apuntado al ballot optarán a las 12.402 plazas restantes.

De los 50.766 inscritos al ballot, que se abrió el pasado 10 de noviembre y se ha cerrado hoy a las 11:00 horas, el 34 por ciento son españoles y el resto extranjeros, mientras que durante el periodo de fidelidad el 69 por ciento son de la Comunitat Valenciana, el 14 por ciento del resto de España y solo el 17 por ciento procedía de fuera de nuestro país. Entre los más de 50.000 registros o participaciones, se han producido un total de 8297 grupos, que permite optar a un dorsal en pareja o grupo de tres personas al unir las participaciones de forma correlativa, pero en cualquier caso tendrán la misma opción de salir agraciados en el sorteo que el registro de forma individual, ya que cada persona solo puede tener una participación para optar al dorsal e inscripción en 2026.

El sorteo se realizará ante notario la próxima semana y se notificará a las personas apuntadas a partir del 18 de noviembre al mismo correo electrónico con el que se registraron. A partir de ese momento, podrán inscribirse oficialmente a la carrera hasta el 30 de noviembre. Todos aquellos que no han resultado agraciados, pasarán automáticamente a la lista de espera para cubrir las plazas de los que no hayan completado su registro oficialmente a la carrera.

