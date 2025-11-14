Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La dietista-nutricionista Teresa Cercós. LP

Simulación Maratón Valencia: 5 tips fundamentales que debes probar en esta fase

La dietista-nutricionista Teresa Cercós ofrece cinco consejos clave para afrontar con garantías del próximo 7 de diciembre

Teresa Cercós

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:43

Comenta

Como nutricionista, sé que la preparación para una maratón va más allá del entrenamiento físico. La alimentación, la hidratación y la preparación psicológica juegan un ... papel crucial en el rendimiento y la sensación general durante la carrera. Si estás a punto de enfrentarte a esta emocionante prueba llena de sensaciones, porqué no empezar ha hacer ya una simulación de la carrera. Aquí te comparto cinco tips fundamentales que no debes olvidar ni probar en los entrenamientos antes del día de la maratón:

