Simulación Maratón Valencia: 5 tips fundamentales que debes probar en esta fase

Como nutricionista, sé que la preparación para una maratón va más allá del entrenamiento físico. La alimentación, la hidratación y la preparación psicológica juegan un ... papel crucial en el rendimiento y la sensación general durante la carrera. Si estás a punto de enfrentarte a esta emocionante prueba llena de sensaciones, porqué no empezar ha hacer ya una simulación de la carrera. Aquí te comparto cinco tips fundamentales que no debes olvidar ni probar en los entrenamientos antes del día de la maratón:

1. Consumo adecuado de hidratos de carbono. Asegúrate de incluir una buena cantidad de hidratos de carbono en tus comidas previas a la carrera. Este macronutriente es fundamental para llenar tus depósitos de glucógeno, lo que te proporcionará la energía necesaria para afrontar la prueba. Opta por fuentes saludables como pasta, arroz, quinoa, pan, etc. Recuerda que la carga de carbohidratos debe comenzar unos días antes del evento y en este caso, con las tiradas largas, es momento de hacer simulaciones y probar.

2. Hidratación constantemente controlada. La deshidratación puede afectar drásticamente tu rendimiento. Es esencial que mantengas una buena hidratación antes y durante la carrera. Prueba diferentes bebidas isotónicas en tus entrenamientos previos para ver cuál te sienta mejor y ayuda a retrasar la fatiga y los calambres musculares. Asegúrate de tener un plan de hidratación claro para el día de la maratón.

3. Prueba los geles energéticos. Los geles energéticos pueden ser una excelente fuente de nutrientes durante la carrera, pero cada corredor reacciona de manera diferente a ellos. Experimenta con diversos tipos y observa cuál te resulta más tolerable, ya sea por absorción intestinal o gástrica. Realiza estas pruebas durante tus entrenamientos para asegurarte de que no experimentarás malestar ese día.

4. Café y cafeína. una decisión personal La cafeína puede ser un aliado para mejorar el rendimiento, pero es importante saber si es adecuada para ti. Evalúa si vas a tomar café o suplementos con cafeína, y en qué cantidad. Si decides usarla, hazlo con moderación y prueba su efectividad en entrenamientos previos para que sepas cómo tu cuerpo reacciona, hay que tener cuidado con los excesos.

5. Reposición nutricional e hídrica inmediata. Después de cruzar la meta, tu trabajo no ha terminado. Es crucial que repongas todas las pérdidas nutricionales e hídricas lo más pronto posible. Esto incluye consumir una mezcla de carbohidratos y proteínas para ayudar a la recuperación muscular, así como rehidratarte adecuadamente para restablecer tus niveles óptimos de líquidos.

Recuerda, cada corredor es único, y lo que funciona para uno puede no ser efectivo para otro. Escucha a tu cuerpo y ajusta tus estrategias de nutrición e hidratación a tus necesidades personales junto a un nutricionista colegiado ¡Te deseo lo mejor en tu próxima maratón!