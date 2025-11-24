Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Pablo Vázquez, Paula Llobet, José Manuel Camarero, Ana Ortells y Juan Botella. Maratón Valencia

El Maratón Valencia contará con un 67% de participación extranjera

La estimación de ocupación hotelera el fin de semana del 7 de diciembre se espera superior al 90%, con un 81% de participantes de fuera de la Comunitat Valenciana

R. D.

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich celebrará el domingo 7 de diciembre su edición más multitudinaria de la historia con la presencia de 36.000 ... participantes en la gran cita de Valencia Ciudad del Running.

