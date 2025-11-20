'El Maratón al Cole' llega a 60 centros y 18.500 escolares

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich vuelve un año más a inundar las calles de la ciudad con competición y las clases con deporte y ... hábitos saludables. El proyecto educativo, formativo y deportivo de 'El Maratón al Cole', que pone en marcha la Organización de la prueba desde hace nueve años, llegará esta edición a las aulas y patios de 60 colegios de Valencia y su provincia para disfrutar de actividades relacionadas con el evento.

Más de 18.000 escolares de educación primaria e infantil, otra cifra de récord para el proyecto, están viviendo en sus aulas el Maratón Valencia, más allá de la clase de Educación Física, a través de concursos y actividades relacionadas con las diferentes materias educativas. El profesorado de los diferentes centros educativos, apoyado en los monitores de las actividades y la página web www.maratonalcole.com, se encarga de dirigir a los escolares participantes.

Precisamente, en la web de 'El Maratón al Cole' todos los centros tienen a su disposición todos los recursos necesarios para facilitar el desarrollo de esta iniciativa que está impulsada por el Maratón Valencia, junto con la Fundación Trinidad Alfonso, principal colaborador, y que este vuelve a contar con Grupo Bimbo para desarrollar hábitos saludables en nutrición y deporte, así como diferentes concursos y premios para los escolares. Además, Colevisa desarrollará sus clásicos talleres de comida saludable en los centros.

«Desde Grupo Bimbo estamos muy contentos de poder colaborar un año más para hacer posible El Maratón al Cole y contribuir a que los más jóvenes aprendan sobre hábitos saludables en un entorno de juego y didáctico, que pone en valor el deporte y la educación alimentaria. Nos ilusiona especialmente ver cómo la iniciativa sigue creciendo, llegando a 60 centros y más de 18.000 escolares, lo que ayuda a generar comunidad y momentos memorables juntos», asegura Olga Martínez, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bimbo EMEA.

Los pilares fundamentales del proyecto son la transmisión de valores y de la cultura del esfuerzo, la mejora de la calidad educativa y la lucha contra el sedentarismo y la obesidad. Así, la iniciativa 'El Maratón al Cole' defiende el deporte como herramienta para la promoción de hábitos saludables y trata de motivar al alumnado para practicarlo fuera de la escuela, en familia, amigos o en otras entidades deportivas.

Todas las actividades concluirán el 7 de diciembre, día de la celebración del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, con diversos puntos de animación en los cuales los centros animarán a todos los corredores.