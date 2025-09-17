Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia el regreso a la Comunitat de chubascos con tormentas que pueden ser fuertes y señala dónde caerán
Lester Lescay, en uno de sus saltos. RFEA/Sportmedia

Lester Lescay logra en el Mundial un puesto de finalista en longitud

El saltador sufre problemas en la batida que le relegan a la octava posición (7,97)

Manuel Campos

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:40

Lester Lescay sintió en la clasificación de la longitud, cuando pasó con holgura y un salto de 8,21, que podía estar en la lucha por las medallas en la final. Pero llegó el día definitivo y el hombre que vive entre Castellón y Guadalajara tuvo demasiado problemas en la batida y tuvo que confirmarse con la octava posición al no poder superar los ocho metros (7,97).

El atleta entrenado por Luis Felipe Méliz cierra la temporada con un resultado que no le colmó. «No tuve suerte con la tabla. Es un problema que se ha ido repitiendo toda la temporada, pero, nada, estoy contento con el año, con la medalla de pista cubierta (se llevó el bronce en el Europeo de Apeldoorn) y con este puesto de finalista en un Mundial al aire libre».

El atleta nacido en Santiago de Cuba y nacionalizado español dice que las sensaciones fueron buenas pero que le penalizó esos problemas técnicos. «Yo me encontraba muy bien, igual que en la calificación, simplemente que no salió y no tuve suerte con la tabla (hizo tres saltos nulos y dos de 7,97). Me iba para adelante, pero son cosas de la competencia. Hoy podía ganar cualquiera y ganó Mattia Furlani (8,39) y solo puedo felicitarle a él y a su equipo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València
  4. 4

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  5. 5

    Los chiringuitos inician su adiós en Valencia
  6. 6 Más obras por la dana obligan a cortar la A-7 desde el próximo viernes
  7. 7

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  8. 8 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros
  9. 9 Muere Robert Redford a los 89 años
  10. 10 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lester Lescay logra en el Mundial un puesto de finalista en longitud

Lester Lescay logra en el Mundial un puesto de finalista en longitud