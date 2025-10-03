El Gran Fons de Paterna, la carrera ideal para preparar el Maratón y el Medio

Marc Escribano Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 13:04 Comenta Compartir

El Gran Fons Vila de Paterna es una de esas pruebas más que consolidadas en el calendario de las carreras populares de la provincia de Valencia. Pero es que este Gran Fons es además una prueba ideal para preparar el Medio y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich. Por su cercanía en fechas (19 de octubre, 9:30 horas) con ambas pruebas valencianas, el Gran Fons es un banco de pruebas fantástico para probar ritmos, material y realizar un test para estas dos grandes citas del calendario, analizando así si el entrenamiento hacia la cita de finales de año avanza por buen camino o hay que ajustar. La prueba tiene un recorrido de 15 kilómetros medido y señalizado por la organización. La prueba transcurre por el municipio de Paterna, el polígono industrial Fuente del Jarro y la urbanización de La Cañada, con un tiempo máximo de duración de dos horas, y las inscripciones —aún hay dorsales— se cierran el próximo 16 de octubre.

https://www.instagram.com/p/DPPQilSCGLB/

Y es que el running, ese deporte que no tiene fronteras, llegó al municipio paternero con una primera edición que se celebró en 1995, y que se fue celebrando de forma ininterrumpida hasta 2019. La pandemia obligó a cancelar las ediciones de 2020 y 2021, por lo que la carrera acumuló en ese tiempo 25 ediciones, y tras el regreso después de los confinamientos, en 2022 Paterna acogió el Campeonato de España de Medio Maratón y 5K, que sustituyó en el calendario al Gran Fons. En 2023 se repitió el formato del Medio Maratón, pero ya el año pasado, en 2024, la prueba regresó a su formato original y celebró su 26ª edición. Es por eso que en este 2025 se celebrará la edición número 27. Será el domingo 19 de octubre, con un arranque marcado para las 9 horas, con salida y llegada en la Calle Conde Motornés, junto al Ayuntamiento de Paterna. Desde su primera edición, el Gran Fons es fruto del trabajo en común de los Servicios Deportivos Municipales de Paterna y del Club Atletismo Cárnicas Serrano, club ubicado en la localidad de Paterna y fundado en 1988 por Blas Serrano.

Juan Antonio 'Chiki' Pérez, alcanzando la meta en una edición del Gran Fons de Paterna. Cárnicas Serrano

Paterna es una localidad volcada con el atletismo, y a lo largo del año, acoge diferentes pruebas populares y de short track en su pista de atletismo. La carrera se celebra desde el año 1995 y es una de las pruebas de referencia del calendario valenciano. En el listado de ganadores se encuentran atletas internacionales como Marta Esteban, Juan Antonio 'Chiki' Pérez o Mariajo Pérez. La prueba está no obstante pensada para el atleta popular, ya que el Cárnicas Serrano cuida cada año todos los detalles para que el atleta popular disfrute de una gran jornada de atletismo. «Trabajamos para ofrecer al corredor popular una generosa bolsa del corredor con productos de alguna de las empresas valencianas más destacadas como Grefusa, Chovi, Fruilomar, Importaco, Granja Rinya, Fuente Primavera o La Española. Además, intentamos que la camiseta de la prueba cuente con un diseño atractivo y acorde», cuentan desde la organización, que anima a todos a participar, y recuperdan comodidades como guardarropía o duchas para que la gente disfrute de una experiencia más genuina y personalizada en comparación con los grandes eventos, que por tamaño han perdido este mimo y detalle. El año pasado corrieron unas 800 personas.El dorsal con chip se recoge el día de la carrera desde las 7:30 horas hasta 15 minutos antes de la salida, en las inmediaciones del cohetódromo de Paterna.