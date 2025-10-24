Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los participantes recogen su dorsal en la feria del corredor LP

La Expo 21k da la bienvienida a corredores y público antes del Medio Maratón de Valencia

La carrera, que se celebrará este domingo, empieza ya a ganar en ambiente y desata distintas emociones entre los participantes

Adrián Cambra

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:07

Comenta

Hoy Viernes 24 de octubre se ha celebrado la ya habitual Expo 21k, en la Feria de Valencia, y previa a la media maratón. Como ... suele ser costumbre, miles de corredores se han pasado por estas instalaciones a recoger sus respectivos dorsales en la primera jornada de la Feria del Corredor, y a presenciar un ambiente cargado de actividades relacionadas con el running y personas de diferentes culturas.

