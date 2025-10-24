La Expo 21k da la bienvienida a corredores y público antes del Medio Maratón de Valencia

Hoy Viernes 24 de octubre se ha celebrado la ya habitual Expo 21k, en la Feria de Valencia, y previa a la media maratón. Como ... suele ser costumbre, miles de corredores se han pasado por estas instalaciones a recoger sus respectivos dorsales en la primera jornada de la Feria del Corredor, y a presenciar un ambiente cargado de actividades relacionadas con el running y personas de diferentes culturas.

Y es que Valencia se ha convertido en una ciudad donde el running cada vez cobra más fuerza, y eso se ha visto reflejado en estas instalaciones. Casi 30.000 dorsales esperaban a ser recogidos. Una afluencia que ha ido creciendo exponencialmente con el paso de las horas, y que se espera que durante lo que queda de tarde siga pasando gente a recoger su número.

Ya en la entrada, se podía ver en dos carteles enormes la cantidad de gente que había tomado la decisión de afrontar este reto de los 21 quilómetros este año. La exposición también contaba con espacios donde tanto participantes, como la gente que quería disfrutar de esta semana de running valenciano, podía dejar su marca y escribir mensajes.

Eran habituales también los mapas que explicaban el recorrido al que se iban a tener que enfrentar los «runners». La salida y llegada a meta tendrá lugar en la avenida dels tarongers. Serán 21 quilómetros de rodear toda la ciudad para terminar así a escasos metros de su posición de salida inicial.

Una carrera con presencia internacional

Ya desde el primer momento, se ha podido apreciar una gran variedad de participantes de distintas culturas. Un 44% de los corredores serán extranjeros, cifra que nos hace apreciar la magnitud que está alcanzando, y el ritmo en el que está creciendo estos últimos años.

Desde italianos hasta neozelandeses, la Expo 21k es la demostración de que la ciudad de Valencia se está convirtiendo en un sitio de culto entre corredores nacionales e internacionales.

Diana, quién participará este año por primera vez en la media maratón, es de Milán, y se ha mostrado muy ilusionada con estar en este evento, afirmando que tenía «muchas ganas de vivir esta experiencia», dado que le parecía una ciudad «increíble para correr».

Las marcas tampoco fallan a su cita

Si algo ha tenido esta cita previa a la gran carrera del domingo, es que los sponsors no han querido perderse esta oportunidad por nada en el mundo. Con más de 35 patrocinadores para este año, el evento contaba con una gran cantidad de casetas donde cada marca ofrecía sus productos.

En general, todas estaban relacionadas con el mundo del running, y los accesorios para llevar a cabo dicha actividad física estaban a la orden del día: habían disponibles para su venta gafas de sol, calcetines, plantillas para los pies, puestos para probar productos como geles energéticos, zapatillas para correr y relojes.

Otros patrocinadores han decidido optar más por la creatividad y la interacción con el público, promocionando sus marcas a base de juegos y ruletas con premios. También llamaban la atención la presencia de agencias de viajes que anunciaban destinos que contaban con maratones famosas, o incluso la mascota de alguna marca, que no ha podido faltar al evento para sacarse fotos con los asistentes y hacerse ver.

El rincón del debutante

La presencia de José Garay también ha sido destacable, ya que el entrenador de atletas ha querido dedicar un espacio a todos aquellos que participan por primera vez en la competición.

Así pues, aunque parezca todo un desafío afrontar este tipo de carreras, la presencia de profesionales como es el caso de José ha ayudado a calmar un poco las aguas y ha servido para relajar a los más novatos antes del gran día.