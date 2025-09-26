Cortes de calle, recorrido y zonas de aparcamiento prohibidas por la 15K nocturna de este sábado en Valencia La carrera arrancará a las 22:30 horas

Este sábado 27 de septiembre tendrá lugar la 15 K Nocturna Valencia 'Gana Energía' que comenzará a las 22:30 horas en la avenida del Ingeniero Manuel Soto, en el entorno del Puerto de Valencia, donde también tendrá lugar la llegada, en la madrugada del domingo.

Tal y como detallan desde el Ayuntamiento de Valencia, el montaje de la carrera se iniciará a las 13:30 h, por lo que a partir de esa hora quedará cerrará la avenida del Ingeniero Manuel Soto.

Para garantizar el desarrollo de la carrera y se ha establecido un amplio dispositivo policial y de voluntarios a lo largo de todo el circuito. El tráfico rodado, incluida la EMT, se desviará por el interior de la Marina. El resto de los cortes que afectan al recorrido se realizarán a partir de las 20:00 horas.

Durante la prueba, la avenida Profesor López Piñero, dirección hacia el centro de la ciudad, permanecerá abierta y el tráfico rodado se desviará por el Instituto Obrero de Valencia.

Por otra parte, a partir de las 3:00 de la madrugada del sábado 27 estará prohibido estacionar en la zona central y el lateral más pegado a los edificios de la Alameda, entre plaza Zaragoza y Llano del Real. Y en el lateral más pegado a los Jardines del Turia, los tramos entre General Elio y la Fuente de las Cuatro Estaciones, y entre el puente de la Exposición y el puente de las Flores.

Nuevas rutas en la EMT

La EMT ha planificado nuevas rutas en un total de 33 líneas, entre las 21:30 del sábado y las 1:30 horas del domingo, para aproximar a las personas usuarias lo máximo posible a sus destinos. Ante la magnitud del evento, durante la carrera, las líneas C1, C2, 4, 13, 18, 19, 30, 40, 94 y 95 estarán suprimidas.

La ciudadanía puede utilizar las líneas 4, 19, 30, 92, 95 y 99 para llegar al entorno de la prueba antes de que comience. Toda la información, incluidos los desvíos previos por montaje en la zona del Puerto, puede consultarse en la sección «Última Hora» de la web de la EMT, en la App y en redes sociales.

Las rutas de la red nocturna funcionaran con normalidad a partir de las 1:00 horas.

