Feria del Corredor 15K Nocturna Valencia: horarios y ubicación

La recogida de dorsales se realizará en la Feria del Corredor

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:11

Más de 13.000 atletas participarán este sábado 27 de septiembre en la 15K Nocturna Valencia 2025, que comenzará a las 22:30 horas en la avenida del Ingeniero Manuel Soto, en el entorno del Puerto de Valencia.

La actividad de la 15K Nocturna comenzará el viernes 26 de septiembre con la apertura de la Feria del Corredor, que este año repite ubicación, en el Polideportivo Juan Antonio Samarach. En este espacio todos los corredoras inscritos podrán retirar su dorsal-chip, su bolsa del corredor y la camiseta técnica oficial de Benjo Sports.

El horario de la Feria del Corredor será:

-Viernes 26 de septiembre: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

-Sábado 27 de septiembre: de 10:00 a 19:00 horas.

La recogida de dorsales para participar en la 15K Nocturna Valencia se realizará en la Feria del Corredor. Para retirar el dorsal-chip es obligatorio presentar DNI o documento acreditativo y para recoger el de otra persona, es necesario presentar autorización firmada y fotocopia del DNI de ambos.

Recorrido:

Mapa del recorrido.

El circuito de esta carrera nocturna es completamente llano, está homologado por la Real Federación Española de Atletismo y permite disfrutar de lugares icónicos de la ciudad como el Estadio de Mestalla, el Puente del Real, la calle de la Paz, la plaza de la Reina, la del Ayuntamiento o la Ciudad de las Artes y las Ciencias

