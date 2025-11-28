Consejos médicos para el Maratón Valencia

Lourdes Martí Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:58 Comenta Compartir

Si eres asiduo al Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y a LAS PROVINCIAS ya conocerás a la doctora Virginia López. La directora médica de la carrera, y de los 21 k de la ciudad, se encarga en cada edición no sólo de organizar al equipo médico, también de aconsejar a los corredores para que disfruten de un día perfecto.

En este vídeoconsejo, en el que aparecen imágenes de la organización del maratón en su edición de 2024, se detallan los cinco tips más importantes para la doctora López de cara a la carrea del próximo 7 de diciembre.