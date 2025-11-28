Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una corredora, exultante en la pasarela azul del Maratón Valencia de 2024.
Una corredora, exultante en la pasarela azul del Maratón Valencia de 2024. LP
Consejos médicos para el Maratón Valencia

Virginia López, directora médica de la carrera del próximo 7 de diciembre, ofrece cinco tips para disfrutar con garantías de la fiesta del running

Lourdes Martí

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:58

Comenta

Si eres asiduo al Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y a LAS PROVINCIAS ya conocerás a la doctora Virginia López. La directora médica de la carrera, y de los 21 k de la ciudad, se encarga en cada edición no sólo de organizar al equipo médico, también de aconsejar a los corredores para que disfruten de un día perfecto.

En este vídeoconsejo, en el que aparecen imágenes de la organización del maratón en su edición de 2024, se detallan los cinco tips más importantes para la doctora López de cara a la carrea del próximo 7 de diciembre.

