¿Cómo bajar las pulsaciones?
Desde reducir el ritmo hasta mejorar tu técnica, es posible ralentizar el ritmo del corazón
Valencia
Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:33
Correr eleva las pulsaciones ya que el corazón trabaja para suministrar oxígeno y nutrientes a los músculos, si éstas suben demasiado en esfuerzos que deberían ... ser cómodos, puede ser señal de fatiga, deshidratación, poca base aeróbica o mala recuperación.
Controlarlas no solo mejora el rendimiento, sino también la seguridad durante el entrenamiento, en este vídeoconsejo ofrecemos algunos tips para evitarlo.
