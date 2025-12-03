Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Participantes en Meteoaula. LP

Xeraco lleva a las aulas la meteorología

Los estudiantes aprenden sobre los fenómenos atmosféricos y toman conciencia del cambio climático

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:01

Con el objetivo de acercar el conocimiento meteorológico y medioambiental al alumnado, el Ayuntamiento de Xeraco, en colaboración con la empresa Inforatge, pone en marcha el programa Meteoaula en los colegios del municipio.

Meteoaula es una iniciativa de divulgación científica concebida para acercar a los estudiantes los fundamentos de la meteorología, fomentar la sensibilización frente al cambio climático y dotar al profesorado y alumnado de herramientas prácticas para observar y comprender los fenómenos atmosféricos.

A través de sesiones interactivas y didácticas, Meteoaula brinda a los niños y niñas la oportunidad de aprender conceptos clave —como las variables meteorológicas, cómo se forman las precipitaciones, tormentas, vientos o los efectos del cambio climático— de una manera cercana y adaptada a su contexto local.

El Ayuntamiento de Xeraco destaca que esta acción responde a su compromiso con una educación ambiental activa y con la formación de una ciudadanía más consciente y preparada ante los retos climáticos actuales. Inforatge, como entidad especializada en meteorología, aporta su experiencia en educación territorial, difusión científica y prevención climática.

Con la implementación de Meteoaula en Xeraco, «pretendemos que los más jóvenes no solo adquieran conocimientos sobre el clima, sino que también desarrollen hábitos responsables y una actitud proactiva respecto al entorno. Con esto, elevamos nuestro compromiso con la educación sostenible y la protección del medio ambiente», señalan fuentes municipales.

