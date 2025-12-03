Gandia incorpora una una estación meteorológica El aparato se ha instalado en la Ermita de Marxuquera y permitirá contar con más datos para controlar los fenómenos extremos

A. Talavera Alzira Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:12 Comenta Compartir

El área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia climática, en colaboración con la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET), ha puesto en marcha una nueva estación meteorológica en la Ermita de Marxuquera. Concretamente, en la azotea del centro social del distrito forestal. Este nuevo punto de medición permitirá ampliar el seguimiento de las condiciones meteorológicas en el municipio y se integrará próximamente en la red oficial de AVAMET en el territorio valenciano.

Así, Gandia ya cuenta actualmente con siete estaciones meteorológicas de AVAMET: en el ayuntamiento; Camí de la mar; Escola Pia; Grau sud; Alqueria del Duc (también reciente), y en el Centre d'Interpretació de Parpalló-Borrell.

Estas estaciones facilitan el control de las variabilidades del tiempo en Gandia y proporcionan datos esenciales para la gestión de emergencias relacionadas con fenómenos meteorológicos, como lluvias intensas, ventoleras u oleadas de calor.

La primera teniente de alcaldía, Alícia Izquierdo, ha destacado que la nueva estación meteorológica refuerza «nuestro compromiso con la seguridad y la protección del vecindario, además de contribuir a un mejor conocimiento del clima local y de sus particularidades.»

También ha recordado que Inforatge, la empresa que gestiona el servicio meteorológico para el Ayuntamiento, tiene ubicados dos medidores más en la azotea del edificio municipal del antiguo mercado y en el Grao.

Con esta iniciativa, Gandia consolida su presencia dentro de la red meteorológica oficial y amplía la colaboración con AVAMET para promover la vigilancia y el estudio del tiempo en la comarca.

Temas

Gandía