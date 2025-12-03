Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
Instalación de la estación. LP

Gandia incorpora una una estación meteorológica

El aparato se ha instalado en la Ermita de Marxuquera y permitirá contar con más datos para controlar los fenómenos extremos

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:12

Comenta

El área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia climática, en colaboración con la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET), ha puesto en marcha una nueva estación meteorológica en la Ermita de Marxuquera. Concretamente, en la azotea del centro social del distrito forestal. Este nuevo punto de medición permitirá ampliar el seguimiento de las condiciones meteorológicas en el municipio y se integrará próximamente en la red oficial de AVAMET en el territorio valenciano.

Así, Gandia ya cuenta actualmente con siete estaciones meteorológicas de AVAMET: en el ayuntamiento; Camí de la mar; Escola Pia; Grau sud; Alqueria del Duc (también reciente), y en el Centre d'Interpretació de Parpalló-Borrell.

Estas estaciones facilitan el control de las variabilidades del tiempo en Gandia y proporcionan datos esenciales para la gestión de emergencias relacionadas con fenómenos meteorológicos, como lluvias intensas, ventoleras u oleadas de calor.

La primera teniente de alcaldía, Alícia Izquierdo, ha destacado que la nueva estación meteorológica refuerza «nuestro compromiso con la seguridad y la protección del vecindario, además de contribuir a un mejor conocimiento del clima local y de sus particularidades.»

También ha recordado que Inforatge, la empresa que gestiona el servicio meteorológico para el Ayuntamiento, tiene ubicados dos medidores más en la azotea del edificio municipal del antiguo mercado y en el Grao.

Con esta iniciativa, Gandia consolida su presencia dentro de la red meteorológica oficial y amplía la colaboración con AVAMET para promover la vigilancia y el estudio del tiempo en la comarca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta también por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  5. 5 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  6. 6

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  7. 7 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  8. 8 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  9. 9 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  10. 10 Aemet activa un aviso amarillo este miércoles en la Comunitat por rachas muy fuertes de viento y anuncia lluvias esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gandia incorpora una una estación meteorológica

Gandia incorpora una una estación meteorológica