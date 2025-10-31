Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las reproducciones de los grandes maestros, en el Paseo de las Germanías. Àlex Oltra

El Prado en las calles' llega a Gandia con 50 recreaciones a tamaño real

Las reproducciones de obras de los grandes de la pintura como Goya Velázquez, Rubens o El Bosco se pueden admirar en el Paseo de las Germanías

EP

Gandia

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:17

Los grandes maestros de la pintura llegan a Gandia (Valencia) gracias a la exposición el 'Prado en las calles', que ya ha pasado por otras ciudades. El Paseo de las Germanías, a la altura del Teatro Serrano, alberga la muestra de las obras más emblemáticas del Prado.

Desde este viernes hasta el 30 de noviembre, gandienses y visitantes pueden contemplar 50 reproducciones a tamaño real que recrean las obras originales más emblemáticas del Museo Nacional del Prado y los grandes maestros de la pintura, como Goya, Velázquez, Rubens, Durero, Rembrandt, El Bosco, Caravaggio o Sorolla.

Para mayor conocimiento sobre la historia del Prado, cada uno de los paneles informativos bilingües que sostienen estas réplicas están acompañados de unos códigos QR que aportan más datos sobre las colecciones que alberga la pinacoteca.

Esta exposición, promovida por Fundación Iberdrola España, finalizará su recorrido en tierras valencianas en Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Desde que inició en 2019 su andadura en España, 'El Prado en las calles' ha acumulado gran afluencia en Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y la Comunitat Valenciana.

Al acto de inauguración en Gandia han asistido el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto; el director adjunto del Prado, Alfonso Palacio, y el presidente y director de Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín y Ramón Castresana, así como le delegado institucional de Iberdrola en la región, Ibán Molina.

