El legado del Prado tras la dana se instala frente a la Torre de Torrent Las tres obras cedidas por el museo permanecerán de forma permanente en el Hall de l'Antic Mercat, como símbolo de arte, solidaridad y memoria colectiva

Nacho Roca Torrent Jueves, 7 de agosto 2025, 11:00

El arte que llegó a Torrent como un gesto de solidaridad tras la dana de 2024 se quedará para siempre en el corazón de la ciudad. El Ayuntamiento ha confirmado que las tres reproducciones cedidas por el Museo Nacional del Prado se instalarán de forma permanente en el Hall de l'Antic Mercat, frente a la Torre, en pleno centro histórico. La decisión convierte este espacio emblemático en un punto de referencia cultural que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar del legado artístico recibido en uno de los momentos más duros para la ciudad.

Las obras, que formaron parte del proyecto «En un lugar de…» impulsado por el Prado y su Fundación de Amigos, llegaron a Torrent el pasado 13 de mayo y durante mes y medio transformaron sus calles en un museo al aire libre. La iniciativa, dirigida a municipios afectados por la dana, generó una respuesta entusiasta por parte de la ciudadanía y despertó un fuerte vínculo emocional con las piezas expuestas. Por eso, cuando el pasado 30 de junio la alcaldesa Amparo Folgado recibió la carta en la que el museo comunicaba la cesión definitiva de las obras, la noticia fue recibida con emoción y gratitud.

La elección del Hall de l'Antic Mercat responde tanto a su valor simbólico como a su ubicación estratégica, en una de las zonas más transitadas del centro de Torrent. El espacio, además de ser escenario habitual de actividades culturales, se encuentra frente a la Torre, icono patrimonial de la ciudad. Con esta decisión, el Ayuntamiento cumple también con el requisito del Museo del Prado de que las obras permanezcan en un lugar de acceso público y visibilidad constante.

La alcaldesa Amparo Folgado ha destacado que esta donación representa mucho más que la cesión de tres reproducciones. «El gesto del Prado es histórico para nuestra ciudad. Nos permite conservar una parte del patrimonio cultural más importante de España, pero también nos recuerda que la cultura puede ser refugio, impulso y memoria. Estas obras llegaron en un momento difícil y simbolizan la solidaridad que nos ayudó a levantarnos».

El Ayuntamiento, a través de las áreas de Cultura y Patrimonio, trabaja ya en la elaboración de cartelas explicativas que acompañarán a las piezas. En ellas se incluirá información sobre los autores y las obras, pero también un texto que evoque el contexto en que llegaron a Torrent y el valor simbólico que representan hoy para la ciudad.

Con esta instalación definitiva, Torrent no solo gana un nuevo atractivo cultural, sino que también refuerza su compromiso con la memoria y el arte como herramientas de cohesión social. El legado del Prado, nacido de una emergencia, se convierte así en parte del paisaje urbano y emocional de una ciudad que nunca olvidará lo vivido tras la dana.