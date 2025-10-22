El PP de Gandia denuncia la inseguridad de la calle Perú y reclama soluciones para uno de los edificios El gobierno local acusa a los populares de «exagerar» y asegura que se implantarán medidas cuando acabe el proceso judicial con la empresa concesionaria

A. T. Alzira Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:31

El PP denuncia la inseguridad y delincuencia que existe en el edificio de la Calle Perú, 57, y acusa directamente al gobierno municipal por sus «diez años de abandono» de este edificio. El portavoz popular, Víctor Soler, asegura que «la irresponsable acción que hizo Diana Morant al impedir un desahucio por impago en 2015, inició una espiral de ocupación, entrada de clanes vinculados al narcotráfico y delincuencia que sigue vigente aún a día de hoy dado que su sucesor, el alcalde José Manuel Prieto, no ha solucionado a pesar del paso del tiempo» a pesar del «caos y degradación social que ha sufrido esta zona, donde incluso se ha producido un homicidio.»

Por esta razón, el edil popular ha criticado con dureza «la falta de gestión del alcalde socialista» a quien acusa además de mentir, dado que «Prieto prometió destinar la finca a usos públicos, y hace un año, cambió de opinión y dijo que había contactado con empresas interesadas en la compra del edificio. No obstante, a octubre de 2025 el gobierno socialista no ha hecho nada» lamenta Soler.

Para Soler se ha reunido con vecinos de esta zona y exponen una situación de inseguridad y problemas de convivencia constantes. Con todo, el portavoz del grupo de la oposición ha impulsado la gestión de este problema a través de distintas acciones: una moción al pleno para exigir gestión al gobierno socialista, una solicitud de información acerca de las supuestas empresas interesadas y los avances a día de hoy.

Por su parte, la concejal de Gandia delegada de Seguridad, Lydia Morant, lamenta que Soler «vuelva a exagerar la realidad hasta límites insospechados con el fin de crear alarma en la ciudadanía. Habla de 'narcoedificio' cuando es perfectamente consciente de que, gracias al trabajo de este ayuntamiento y de las Policías Local y Nacional, ya no existen viviendas ocupadas en el inmueble«.

La responsable de Protección, Seguridad y Convivencia, insiste en que existe un dispositivo especial coordinado con la Policía Nacional y que en ningún caso se puede hablar de abandono. «Hemos tenido constancia de algunos jóvenes que se han colado en el edificio e incluso de alguna persona que hizo fuego, pero de ahí a la situación que describe el señor Soler hay un trecho muy grande».

Por último, y respecto al futuro del edificio, el concejal delegado de Vivienda, Salvador Gregori, explica que «existe una solución. Este gobierno la tiene y se ejecutará cuando finalice el proceso judicial que está alargando a la empresa que fuera concesionaria del edificio. Soler lo sabe y, sin embargo, sigue mintiendo y engañando para tener material para sus vídeos apocalípticos».