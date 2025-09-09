Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva El Ayuntamiento pone a disposición de la víctima sus recursos sociales, psicológicos y jurídicos

El Ayuntamiento de Oliva ha abierto expediente a los agentes de la Policía Local que estuvieron presentes el pasado 23 de julio en la agresión de un guardia civil a una joven detenida. El Ayuntamiento de Oliva ha hecho público un comunicado en el que informa de la apertura de una investigación interna para conocer los hechos y analizar posibles responsabilidades administrativas en un proceso «con todas las garantías y transparencia».

Como ya adelantó LAS PROVINCIAS, la agresión fue grabada desde una vivienda ubicada frente a un local al que varios agentes de la Policía Local de Oliva y una pareja de guardias civiles acudieron tras recibir un aviso de desórdenes públicos.

Mientras uno de los guardias registra las pertenencias de la detenida, de espaldas a la mujer, otro la sujeta por la cabeza contra la pared y posteriormente la derriba barriendo sus piernas de una patada, lo que propicia su caída de espaldas.

Posteriormente se sitúa sobre ella y la arrastra sin que la detenida dé evidencias de resistencia alguna, en una escena que contemplan a escasos metros y sin intervenir al menos seis agentes de la Policía Local de Oliva, según se aprecia en las imágenes.

El agente fue detenido por un supuesto delito de torturas y contra la integridad moral; está suspendido y se le ha retirado el arma reglamentaria, informó este lunes la Comandancia Provincial.

El Ayuntamiento de Oliva ha condenado «con firmeza cualquier abuso de autoridad» y ha insistido en que el uso de la fuerza solo puede ejercerse «bajo criterios de proporcionalidad, legalidad y respeto a la dignidad humana».

«Apoyamos la investigación judicial y disciplinaria en marcha, y reclamamos que se depuren todas las responsabilidades que correspondan de manera rigurosa y transparente», ha añadido en el referido comunicado.

Asimismo, ha puesto a disposición de la víctima de la agresión «todos los recursos sociales, psicológicos y jurídicos municipales que sean necesarios».

«La seguridad ciudadana a Oliva tiene que estar siempre basada en la confianza, la transparencia y el respeto mutuo entre instituciones y ciudadanía», según el Ayuntamiento, y por ello asegura que continuará informando «puntualmente» sobre el desarrollo del caso y colaborará «estrechamente» con las instancias competentes para «asegurar que prevalezcan la justicia y los derechos fundamentales».