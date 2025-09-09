Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
Ayuntamiento de Oliva. LP

Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva

El Ayuntamiento pone a disposición de la víctima sus recursos sociales, psicológicos y jurídicos

A. T./ EFE

Oliva

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:16

El Ayuntamiento de Oliva ha abierto expediente a los agentes de la Policía Local que estuvieron presentes el pasado 23 de julio en la agresión de un guardia civil a una joven detenida. El Ayuntamiento de Oliva ha hecho público un comunicado en el que informa de la apertura de una investigación interna para conocer los hechos y analizar posibles responsabilidades administrativas en un proceso «con todas las garantías y transparencia».

Como ya adelantó LAS PROVINCIAS, la agresión fue grabada desde una vivienda ubicada frente a un local al que varios agentes de la Policía Local de Oliva y una pareja de guardias civiles acudieron tras recibir un aviso de desórdenes públicos.

Mientras uno de los guardias registra las pertenencias de la detenida, de espaldas a la mujer, otro la sujeta por la cabeza contra la pared y posteriormente la derriba barriendo sus piernas de una patada, lo que propicia su caída de espaldas.

Posteriormente se sitúa sobre ella y la arrastra sin que la detenida dé evidencias de resistencia alguna, en una escena que contemplan a escasos metros y sin intervenir al menos seis agentes de la Policía Local de Oliva, según se aprecia en las imágenes.

El agente fue detenido por un supuesto delito de torturas y contra la integridad moral; está suspendido y se le ha retirado el arma reglamentaria, informó este lunes la Comandancia Provincial.

El Ayuntamiento de Oliva ha condenado «con firmeza cualquier abuso de autoridad» y ha insistido en que el uso de la fuerza solo puede ejercerse «bajo criterios de proporcionalidad, legalidad y respeto a la dignidad humana».

«Apoyamos la investigación judicial y disciplinaria en marcha, y reclamamos que se depuren todas las responsabilidades que correspondan de manera rigurosa y transparente», ha añadido en el referido comunicado.

Asimismo, ha puesto a disposición de la víctima de la agresión «todos los recursos sociales, psicológicos y jurídicos municipales que sean necesarios».

«La seguridad ciudadana a Oliva tiene que estar siempre basada en la confianza, la transparencia y el respeto mutuo entre instituciones y ciudadanía», según el Ayuntamiento, y por ello asegura que continuará informando «puntualmente» sobre el desarrollo del caso y colaborará «estrechamente» con las instancias competentes para «asegurar que prevalezcan la justicia y los derechos fundamentales».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven en Oliva cuando estaba engrilletada con las manos en la espalda
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre tras caer desde un tercer piso en Valencia
  3. 3 Los municipios donde más ha llovido este lunes en la Comunitat: la lluvia llega a Valencia y las tormentas en Alicante activan el Plan Especial de Inundaciones
  4. 4 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  5. 5 Juzgan a un joven por violar a una amiga en un apartamento de Tavernes de la Valldigna
  6. 6 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  7. 7 La tormenta deja un reventón húmedo y vientos de hasta 100 kilómetros por hora en el sur de Alicante
  8. 8

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel
  9. 9 Las fuertes lluvias dejan sin clase a miles de alumnos en Alicante
  10. 10

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva

Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva