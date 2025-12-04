El nuevo Mercado del Prado de Gandia abrirá todos los días del año La ciudad celebra un acto de inauguración para este renovado espacio de ocio

El Mercado del Prado de Gandia vuelve a abrir sus puertas tras su renovación para convertirse en un lugar de encuentro donde disfrutar de una amplia oferta gastronómica y de ocio durante todo el año.

El alcalde de Gandia, José Manul Prieto, remarcó que el Mercado del Prado renace como un sitio que combina tradición y modernidad; gastronomía, cultura y vida; y como un espacio de ocio y orgullo de ciudad.

Este emblemático espacio de la ciudad ha sido completamente reformado gracias a una inversión de 2,1 millones de euros, de los que 1,5 millones proceden de fondos europeos Next Generation y 600.000 euros de fondo municipales.

El renovado mercado combina tradición y modernidad, y se presenta como un referente gastronómico, cultural y comercial de Gandia. Música en directo, gastronomía local, actividades familiares y la presencia de marcas valencianas conforman un 'mix comercial' único, orientado a ofrecer experiencias continuas desde la mañana hasta la noche.

Entre las mejoras destacan el aumento de locales, un nuevo sistema de climatización, aseos renovados y mayor eficiencia energética, además de la eliminación de filtraciones y la incorporación de tecnologías que favorecen un entorno más humano y acogedor. La creación de una plaza interior compartida por los establecimientos aporta un espacio común para disfrutar de gastronomía, cultura y ocio sin perder la esencia del mercado tradicional.

