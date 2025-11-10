Jabalíes en las calles de Gandia El PP plantea un plan de prevención para prevenir la presencia y el gobierno local recuerda que la competencia es del Consell aunque que se han movilizado 95.000 para reducir la población de estos animales

A. T. Alzira Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:52

El grupo municipal del PP de Gandia ha anunciado la presentación de una propuesta para que se adopten medidas «inmediatas» destinadas a prevenir la presencia de jabalíes en zonas urbanas, después de que varios vecinos hayan alertado de su aparición en distintas calles del municipio.

Según el portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, «el aumento de jabalíes en el entorno urbano supone un riesgo para la seguridad vial, la salubridad y la convivencia vecinal«. Una situación que, a su juicio, exige una »actuación inmediata por parte del Gobierno local«.

Soler ha subrayado que el Consell «está destinando fondos a esta cuestión, pero esas inversiones deben ir acompañadas de acción política decidida por parte de la administración local», y ha exigido al alcalde, José Manuel Prieto que «asuma sus responsabilidades» porque «dispone de un amplio margen de actuación en este ámbito».

Según Soler, «no podemos esperar a que ocurra otro accidente para reaccionar. Es responsabilidad del Gobierno socialista de Prieto adoptar medidas que protejan a los vecinos y eviten que los jabalíes se acerquen a las zonas habitadas, como pasó ayer».

Por ello, el PP presentará una moción a pleno en la que se propondrá un plan intensivo de limpieza de las zonas periurbanas para la generación de franjas de vegetación baja y clara (sin matorral denso) en el límite entre el bosque/monte y las zonas urbanas y residenciales.

Ante estas peticiones, el gobierno de Gandia ha recordado que las competencias en el control de la fauna salvaje son exclusivamente de la Generalitat Valenciana. «Es el Consell del PP quien tiene la responsabilidad y los recursos para actuar. Si no saben sus propias competencias, que se lo hagan mirar», han señalado fuentes del gobierno local.

Además, han recordado que la Generalitat ha otorgado una subvención de 18.000 euros, con un plazo de ejecución y de justificación que «prácticamente la hace imposible de aprovechar. Unas ayudas envenenadas y meramente propagandísticas que llegan tarde y mal».

Por su parte, el Ayuntamiento de Gandia invertirá 85.000 euros de fondos propios en un contrato de dos años para el control y prevención de la presencia de jabalíes en el municipio. Además, del convenio con la Real Associació de Caça i TirMondúver, por 10.000 euros, para seguir actuando en las zonas más afectadas.