Inundación de plantas bajas, caída de techo y goteras en los centros educativos de Gandia tras el paso de Alice El Ayuntamiento revisa las instalaciones públicas para reparar los daños y retomar las clases este miércoles

A. Talavera/ Bea de Zúñiga Alzira Martes, 14 de octubre 2025, 11:13 | Actualizado 12:34h.

Gandia comienza a hacer balance de daños tras el paso de la dana Alice en la jornada del lunes. La ciudad registró 136 litros por metro cuadrado, el equivalente al 18% de la lluvia de un año entero, y gran parte de estas precipitaciones cayeron en tan sólo unas horas lo que provocó múltiples problemas.

Uno de los puntos conflictivos fueron los centros educativos que durante la mañana del lunes permanecían abiertos ya que no se suspendieron las clases hasta decretarse la alerta roja a las 12.37 horas. Las fuertes lluvias provocaron desperfectos en algunos colegios y guarderías y por eso el Ayuntamiento de Gandia determinó no abrir este martes los centros para evaluarlos y reparar los posibles daños.

Durante toda la mañana, los técnicos de mantenimiento y urbanismo están visitando los centros públicos para examinar las instalaciones. Los daños que se están detectando son menores como goteras o problemas en los cuadros eléctricos que serán solventados durante el día de hoy.

Además, los operarios están revisando los techos y cubiertas para evitar que se produzcan desprendimientos en caso de nuevas lluvias.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Gandia también está en comunicación con los colegios concertados para prestarles ayuda ya que fueron algunos de estos los que más sufrieron el golpe de la dana Alice. De esta forma, en uno de los colegios ubicados en el Grau entró el agua en la planta baja y una guardería sufrió la caída de parte del techo en uno de sus pasillos. En ambos casos no hubo que lamentar daños personales.

En el último Cecopal celebrado esta mañana en Gandia se ha acordado la apertura a partir de las 15:00 horas de hoy, de las instalaciones deportivas, parques y jardines, bibliotecas infantiles y de barrio, y el cementerio municipa‍️l.

Por otra parte, durante este martes también se están revisando todos los viales públicos para intentar recuperar la normalidad en la ciudad. En estos momentos, las brigadas trabajan en la limpieza de zonas como la playa de Venecia que sufrió la acumulación de agua.

El aparcamiento en superficie del hospital de Gandia fue otra de las instalaciones que quedó anegada por la tromba de agua pero tras su limpieza ya se ha reabierto.

Pese a que la alerta roja se mantuvo hasta la medianoche del lunes, la tarde-noche fue más tranquila y la Policía Local no recibió llamadas de alerta.

