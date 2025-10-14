Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos personas observan el barranco de Chiva a su paso por Paiporta, este lunes. EFE/BIEL ALIÑO

Las danas cambian el otoño valenciano: más sucesión de alertas rojas por lluvias torrenciales

La advertencia de los expertos se va cumpliendo: el calentamiento del mar dispara la energía del Mediterráneo y la persistencia de anticiclones en Europa aumentarán los episodios tormentosos en los próximos años

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 01:03

Bienvenidos al primer nuevo otoño del resto de nuestras vidas. Más vale que nos acostumbremos, porque esto va a ser así todos los años. Habrá ... más alertas rojas, habrá más trombas, creeremos más veces que se nos va a caer el mundo encima. Una vez cada mucho tiempo, de hecho, así ocurrirá, como el 29 de octubre. Porque el cambio climático ha venido, por supuesto, para quedarse, y traerá aparejado un cambio en las estaciones que cada vez es más evidente. Así lo reconocen los meteorólogos consultados, que advierten de que el calentamiento global ha producido unas modificaciones atmosféricas que se traducirán en episodios de lluvias más torrenciales. No necesariamente van a ser otoños más húmedos, pero a las alertas rojas sí tocará acostumbrarse.

