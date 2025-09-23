El Instituto Cervantes organizará actividades en Gandia La entidad se implica en 'Gandia Pensa', las jornadas sobre pensamiento crítico que celebra un nuevo encuentro este miércoles

A. Talavera Alzira Martes, 23 de septiembre 2025, 12:55 Comenta Compartir

Gandia se alía con el Instituto Cervantes con el fin de establecer distintos líneas de colaboración culturales entre ambas entidades. Recientemente el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, y la concejal de Cultura, Balbina Sendra, mantuvieron una reunión en Madrid con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, para determinar esta colaboración que comenzará con 'Gandia Pensa'.

Tal y como ha explicado el alcalde, el Instituto Cervantes no sólo se implicará en 'Gandia Pensa', sino que también se contempla la llegada a la ciudad de actividades organizadas por la entidad. «Esta institución, con presencia en todo el mundo, ayudará a reforzar la proyección de la ciudad y permitirá que actividades del Instituto lleguen por primera vez a Gandia, con la que no sólo se potenciaría el turismo de congresos, sino que situaría Gandía como uno de los puntos de referencia de una entidad tan importante», ha declarado el alcalde.

El Instituto Cervantes tiene como objetivos promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español, así como contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. Esta entidad está presente en más de 100 ciudades de 54 países repartidos en los cinco continentes.

«'Gandia Pensa' ya está consolidado como un espacio de pensamiento crítico y es un referente en la defensa de los valores democráticos», ha remarcado Prieto. Por eso, «seguiremos buscando apoyo en otras administraciones y instituciones», tras el éxito de las dos primeras ediciones, a donde van participar el filósofo Theodor Kallifatides y el magistrado Joaquim Bosch.

La tercera edición de 'Gandia Pensa' se celebrará mañana y contará con la participación de los humanistas Marina Garcés y Antonio Monegal. El encuentro tendrá lugar en el Palau Ducal a partir de las 19:30 horas. Bajo el título «Cultura y democracia. Repensar el mundo a través de la palabra', se abordarán cuestiones de actualidad y se pondrá en valor la necesidad de la palabra y del concepto de democracia en un momento de tantas incertidumbres.

Cabe recordar que 'Gandia Pensa' es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Gandia, junto con la Cátedra Joan Noguera de la Universitat de València, el CEIC Alfons el Vell y la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura. La comisaria del ciclo es Àngels Gregori.