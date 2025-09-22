Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa este martes un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias y tormentas y anuncia rachas muy fuertes de viento
Maqueta del futuro edificio en Gandia. LP

Gandia sumará 42 nuevas viviendas de protección pública a su parque

La Generalitat adjudica la construcción de estos inmuebles en la Plaça El·líptica

A. T.

Alzira

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:01

La Generalitat ha adjudicado las obras para construir 42 viviendas de protección pública en la Plaça El·líptica de Gandia que contarán con uno, dos y tres dormitorios, garaje y un espacio especial para el aparcamiento de bicicletas.

Esta adjudicación se suma a otra reciente para la construcción de otro edificio de 67 viviendas de protección pública que se destinará a alquiler asequible en la calle Mondúver, 60 de la misma ciudad, según informa la Generalitat.

El edificio de 42 viviendas protegidas se situará en el barrio Plaça El·líptica, un área urbana que integra espacios residenciales y servicios públicos. Contará con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, terraza, y un patio central abierto.

Gracias a la presencia cercana del Palacio de la Justicia, la parcela donde se ubicará el edificio, titularidad de la Generalitat, se encuentra en una zona peatonal arbolada.

La adjudicación forma parte del Plan Vive de la Comunitat Valenciana, que pretende movilizar suelo público disponible, tanto autonómico como municipal, para construir 10.000 viviendas en esta legislatura.

La Vicepresidencia Primera, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), publicó un paquete de licitaciones para la construcción de más de 1.600 viviendas de protección pública, a través del sistema de permuta a cambio de obra futura, entre las que se encuentran las de Gandia.

Mediante esta fórmula, las empresas adjudicatarias se comprometen a entregar, en concepto de permuta por el suelo, un número determinado de viviendas. En el caso de Gandia, cederán un total de cinco viviendas que pasarán a formar parte del parque público de la Generalitat.

Ahora, la empresa cuenta con un plazo de 20 días para acreditar la documentación administrativa y la garantía definitiva para poder construir las viviendas.

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha destacado la importancia de esta adjudicación en Gandia que «va a suponer la construcción de un considerable número de viviendas asequibles para hacer frente a los precios descontrolados del mercado»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 50 detenidos en la provincia de Valencia
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  4. 4 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  7. 7

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  8. 8

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  9. 9 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas
  10. 10 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gandia sumará 42 nuevas viviendas de protección pública a su parque

Gandia sumará 42 nuevas viviendas de protección pública a su parque