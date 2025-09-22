Gandia sumará 42 nuevas viviendas de protección pública a su parque La Generalitat adjudica la construcción de estos inmuebles en la Plaça El·líptica

La Generalitat ha adjudicado las obras para construir 42 viviendas de protección pública en la Plaça El·líptica de Gandia que contarán con uno, dos y tres dormitorios, garaje y un espacio especial para el aparcamiento de bicicletas.

Esta adjudicación se suma a otra reciente para la construcción de otro edificio de 67 viviendas de protección pública que se destinará a alquiler asequible en la calle Mondúver, 60 de la misma ciudad, según informa la Generalitat.

El edificio de 42 viviendas protegidas se situará en el barrio Plaça El·líptica, un área urbana que integra espacios residenciales y servicios públicos. Contará con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, terraza, y un patio central abierto.

Gracias a la presencia cercana del Palacio de la Justicia, la parcela donde se ubicará el edificio, titularidad de la Generalitat, se encuentra en una zona peatonal arbolada.

La adjudicación forma parte del Plan Vive de la Comunitat Valenciana, que pretende movilizar suelo público disponible, tanto autonómico como municipal, para construir 10.000 viviendas en esta legislatura.

La Vicepresidencia Primera, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), publicó un paquete de licitaciones para la construcción de más de 1.600 viviendas de protección pública, a través del sistema de permuta a cambio de obra futura, entre las que se encuentran las de Gandia.

Mediante esta fórmula, las empresas adjudicatarias se comprometen a entregar, en concepto de permuta por el suelo, un número determinado de viviendas. En el caso de Gandia, cederán un total de cinco viviendas que pasarán a formar parte del parque público de la Generalitat.

Ahora, la empresa cuenta con un plazo de 20 días para acreditar la documentación administrativa y la garantía definitiva para poder construir las viviendas.

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha destacado la importancia de esta adjudicación en Gandia que «va a suponer la construcción de un considerable número de viviendas asequibles para hacer frente a los precios descontrolados del mercado»

