Gandia reabre su Mercado del Prado ampliando el número de locales y su oferta lúdica y gastronómica Se han invertido más de dos millones de euros para convertir el espacio en un «revulsivo comercial y cultural»

A. Talavera Alzira Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:10

Gandia se prepara para la reapertura del Mercado del Prado, que tendrá lugar el próximo miércoles 3 de diciembre, después de finalizar las obras de remodelación que han transformado ese emblemático espacio comercial.

«Se trata de un mercado que la ciudadanía se merece, que será todo un emblema para Gandia y un revulsivo comercial, cultural y económico para la ciudad«, afirmó el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Según explicó, el nuevo mercado combinará tradición y modernidad, con un concepto basado en gastronomía y cultura articulado en cuatro pilares: gastronómico (GastroMercat), educativo (EscuelaMercat), musical (MercatSound) y artístico (MercArt).

La remodelación del Mercado del Prado ha contado con un presupuesto total de 2,1 millones de euros, de los que 1,5 millones provienen de fondos europeos Next Generation, después de la conformidad del Ministerio en la memoria y cuenta justificativa presentada por el Ayuntamiento. La aportación municipal fue de 600.000 euros. «Es una excelente noticia que Gandia siga demostrando su capacidad para acceder a subvenciones de otras administraciones y, sobre todo, a fondos europeos, presentando proyectos que permiten transformar la ciudad».

El Mercado del Prado ha incrementado su número de locales de 9 a 13 y ha mejorado su confortabilidad con un nuevo sistema de climatización, nuevos baños y una mayor eficiencia energética, además de eliminar las filtraciones de agua que se producían anteriormente. La intervención también incorpora nuevas tecnologías que generarán un espacio más humano y acogedor, favoreciendo tanto la venta como la degustación de productos locales y de proximidad.

Otro de los elementos que ha destacado el primer edil es la creación de una plaza interior compartida por los diferentes establecimientos, que ofrecerá a los clientes una experiencia combinada de gastronomía, ocio y cultura sin perder la esencia del mercado tradicional.

El Mercado del Prado se gestionará mediante un modelo de concesión a empresa privada, Mercado del Prado, que se encargará de la dinamización y del funcionamiento del mercado, garantizando su viabilidad económica y su proyección a largo plazo.

Según uno de los gestores del mercado, Rubén Santos, la idea es ofrecer comidas típicas de Gandia, menús económicos al mediodía con platos de cada local y actividades para familias los domingos.