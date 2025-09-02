Gandia prepara el presupuesto del próximo año con 20 millones de euros en inversiones El alcalde también pretende alcanzar pactos de ciudad sobre seguridad y vivienda

Tras el verano se inicia un nuevo curso político y en Gandia se han establecido unas líneas claras de actuación para los próximos meses. «Queremos que la gente tenga más oportunidades y mejores condiciones de vida, y los buenos indicadores económicos nos dicen que vayamos en el camino correcto», ha destacado el alcalde, José Manuel Prieto.

Uno de los objetivos más inminentes es la aprobación de los presupuestos de 2026 antes de que finalice el año. Las cuentas incluirán más de 20 millones de euros en inversiones, el capítulo más alto de la historia de la ciudad. Estas cuentas municipales serán remitidos al Ministerio de Hacienda durante la primera quincena de septiembre.

«Planificaremos con tiempo, sin prórrogas y con un marco presupuestario definido gracias a la ordenación acordada con el Ministerio de Hacienda. Esto nos permitirá invertir mejor, ejecutar antes los planes y secundar de forma más ágil a asociaciones y colectivos», ha explicado el alcalde.

Entre los proyectos estratégicos, Prieto ha avanzado que el sector de Sanxo Llop (las obras están ejecutadas en un 39%), contará en los presupuestos con 7,2 millones de euros de inversión y se iniciarán las obras de la primera fase del pabellón Gandia Arena, con 4,4 millones.

Otro de los aspectos prioritarios que ha destacado Prieto es la necesidad de grandes acuerdos entre todos los grupos políticos que conforman la Corporación municipal. «En medio de una época de ruido, confrontación y polarización, Gandia debe aspirar a construir consensos útiles. Ya he trasladado a todos los grupos municipales una propuesta con acuerdos en materia de sostenibilidad, vivienda, seguridad y civismo, infraestructuras y buena política. Quiero que septiembre sea el mes en el que concretemos las primeras medidas conjuntas», ha remarcado el alcalde.

Pactos de ciudad que no serán fáciles de conseguir debido a la continua disputa política. En este sentido, el alcalde de Gandia ha recordado temas pendientes que dependen del Consell, «no es posible que en aspectos como los usos de los antiguos juzgados o del centro de FP Integrado estemos esperando una respuesta de la Generalitat desde hace un año».

En este inicio del nuevo curso político, Prieto ha sacado pecho de los resultados económicos, resaltando que actualmente se están ejecutando proyectos por valor de 120 millones de euros gracias a inversiones públicas y privadas.

«Por primera vez en 17 años, Gandia supera a las 25.000 personas trabajando. Desde el inicio de la legislatura hemos incrementado en casi 2.000 personas la afiliación a la Seguridad Social. Estamos en el nivel más alto desde 2008», ha señalado el primer edil.

Además, Prieto también ha subrayado la recuperación económica del Ayuntamiento: «El periodo medio de pago se sitúa en 19 días, la mitad de lo que marca la ley. Desde que soy alcalde hemos reducido 19 millones de euros de deuda y, cuando finalice 2025, habremos bajado la deuda municipal en 100 millones respecto a 2015. El año que viene, por primera vez desde entonces, ya no dependeremos del Fondo de Ordenación. Es la prueba de que hemos puesto orden y rigor en las finanzas municipales».

