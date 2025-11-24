Gandia integrará su puerto en la ciudad con la remodelación del entorno los tinglados La mejora de esta zona de casi 25.000 metros cuadrados y con un presupuesto de 8 millones servirá para humanizar el espacio con zonas ajardinadas

Valenciaport y el Ayuntamiento de Gandia impulsan un proyecto que eliminará las barreras físicas que existen entre la ciudad y el Puerto de Gandia con la urbanización del entorno de los tinglados fruteros y el área controlada de las instalaciones portuarias. La actuación, cuya licitación arrancará en breve, permitirá crear un espacio de uso público para la ciudadanía.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de València (APV), Mar Chao, y el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, han dado a conocer un proyecto financiado por Valenciaport, que cuenta con un presupuesto de licitación de 8,2 millones y una superficie de 24.987 metros cuadrados, ubicados en terreno portuario. De ellos, 1.894 metros cuadrados corresponderán a zonas ajardinadas e incluirá un estacionamiento con 78 plazas.

En una reunión con la comisión municipal 'Usos Tinglados. Interacción Port ciutat', Chao ha presentado el proyecto, acompañada por el alcalde y por Tomás Llavador, responsable del despacho de arquitectos e ingenieros que ha diseñado la actuación. Dicho proyecto está basado en la iniciativa ganadora del concurso de ideas titulado 'Camins a la mar', de Peñín Arquitectos.

La comisión está integrada por portavoces políticos, técnicos municipales, representantes de la Cofradía de Pescadores, Destí Safor, la patronal empresarial de la Safor, el Campus de Gandia de la UPV; y la empresa consignataria del Puerto, entre otros.

El alcalde de Gandia subraya que este es «un proyecto estratégico de ciudad, de los más importantes que podamos abordar, que salda una deuda pendiente: la nueva mirada de la ciudad hacia el puerto a través de la reurbanización del entorno. Este lugar se convertirá en un espacio de oportunidades».

Por su parte, la presidenta de la APV, explica que la finalidad reside en eliminar las barreras físicas entre puerto y ciudad y generar, en el entorno próximo a los tinglados, «un espacio de uso público para la ciudadanía, que funcione de manera solidaria con la actividad portuaria, provocando la revitalización del distrito del Grao y la playa de Gandia, enriqueciendo tanto la oferta turística como la cultural y de ocio».

En concreto, el ámbito de actuación se concentra en dos zonas, una de ellas entre los tinglados de fruteros del 5 al 17, y el espacio situado entre su fachada sur y el límite del ámbito portuario comercial, y entre la fachada norte y el cantil. La otra área incluye el edificio y la plaza de la Lonja, y la plataforma que queda al sur de la iglesia de Sant Nicolau.

Además de mejorar la conexión con la parte urbana y sobre todo con la zona norte, el proyecto también tiene en cuenta la integración en el entorno del Centro de Investigación que actualmente gestiona la Universitat Politècnica de València (UPV).

El diseño del espacio se ha realizado teniendo en cuenta la peculiar geometría del espacio a urbanizar, delimitado por la zona de paseo frente a los Tinglados, de fuerte componente longitudinal, y un espacio de mayor amplitud perpendicular a este paseo. La propuesta genera, con las zonas verdes, las líneas de arbolado y los diferentes despieces de pavimento, itinerarios peatonales que invitan al ciudadano desde los accesos al ámbito de actuación y lo encamina y dirige por el espacio público proyectado.

Asimismo, se proyecta un gran espacio de plaza frente a los tinglados, con una zona de sombra generada por una gran pérgola que la cubre y que conecta con el resto de los espacios peatonales. Las zonas de sombra acompañarán al peatón en todos los recorridos y espacios generados, ya sea mediante arbolado de gran porte o mediante pérgolas de menor envergadura junto a los tinglados en los meses estivales.

Por otro lado, según explica el alcalde, está previsto que antes de finales de año se convoque de nuevo la comisión municipal 'Usos Tinglados. Interacción Port ciutat' con el fin de abordar la actividad de los tinglados. «Si ganamos fuera un espacio de oportunidades, vamos a tener también los propios tinglados como un nuevo polo de inversiones».

José Manuel Prieto remarca que la transformación del Puerto de Gandia está movilizando inversiones que superan los 30 millones de euros. Entre ellas, este proyecto de reurbanización del entorno de los tinglados; el Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias del Mar; la nueva Marina; el entorno de la iglesia de San Nicolau y los Planes de Sostenibilidad Turística.

En este sentido, Mar Chao también destaca la voluntad de Valenciaport de trabajar en el desarrollo de un proyecto que sitúe al Puerto de Gandia como «referente de proyectos orientados al crecimiento de la economía azul», impulsando proyectos de I+D en el ámbito marino, generación de energías renovables y la promoción de la náutica deportiva. «Gandia es un puerto al servicio de la economía regional y generador de riqueza en torno a la economía azul».