El CSIC desarrollará en Gandia tecnología marina para proteger el Mediterráneo y combatir el cambio climático La ciudad acogerá un nuevo centro de investigación, el primero de estas características en toda España

A. Talavera Alzira Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:38 Comenta Compartir

Los trámites para la construcción del futuro Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias del Mar (TECMAR) en Gandia siguen avanzando y cuando esté finalizado «será un centro de referencia en España y en Europa para combatir el cambio climático y proteger el mar Mediterráneo», según destacaba la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Morant subrayaba en su visita a Gandia que «el nuevo centro va a ofrecer la tecnología que nos va a permitir observar, comprender y anticipar los efectos de la emergencia climática sobre nuestros mares».

El edificio contará con espacios de ensayo y calibración para vehículos submarinos y sensores inteligentes, laboratorios de robótica marina e inteligencia artificial aplicada al análisis del medio marino, y sistemas avanzados de recogida y procesamiento de datos ambientales, diseñados y fabricados en España.

Estas infraestructuras permitirán automatizar el muestreo, mejorar la detección de especies y fenómenos marinos, y generar datos precisos sobre temperatura, salinidad o contaminación.

En este centro de investigación contará con la alianza de la Universitat Politècnica de València, UPV, con campus en Gandia y que ya colabora con el CSIC. Morant también reconocía el papel de la UPV, una institución de referencia internacional en ingeniería y tecnología marina, cuya Unidad Mixta con el CSIC en Tecnología para Estudios Marinos lleva más de una década trabajando en Gandia.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través del CSIC, invertirá cerca de 18 millones de euros en la construcción del edificio, que tendrá más de 5.500 metros cuadrados construidos y está concebido bajo criterios de sostenibilidad energética y dotado de la tecnología más avanzada del país.

El centro se va a construir delante de los tinglados finales del puerto de Gandía, enfrente del Varadero gracias a la cesión de dichos terrenos por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia

La licencia de obra ya ha sido concedida por el Ayuntamiento de Gandia y las obras tendrán una duración estimada de 18 meses. La empresa adjudicataria es Peñín Arquitectos.

Este centro, dependiente del CSIC, amplía la presencia de la institución en la Comunitat Valenciana y sus capacidades en la investigación marina, que viene desarrollando con el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) en Baleares o el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN) en Cádiz.

«Al CSIC le faltaba el desarrollo de tecnologías porque queremos desarrollar el equipamiento que probarán nuestros científicos y que la industria pueda construir esta tecnología marina», manifestaba la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, catalogaba este importante proyecto de «estratégico» para la ciudad y agradecía la labor de Morant «por su empeño personal» en esta iniciativa. Gandia tendrá un hub específico en este ámbito gracias a este centro del CSIC y «definirá el futuro de la ciudad porque consolidrá oportunidades empresariales a través de las investigaciones de este espacio». La semana pasada el Ayuntamiento otorgó la licencia de obras para que el proyecto pueda comenzar a ejecutarse y sirva también para abrir más la ciudad hacia el puerto al ubicarse en los tinglados.