Gandia inicia la rehabilitación de 32 viviendas con fondos europeos Tan sólo un vecino deberá ser realojado por motivos de salud mientras que el resto permanecerán en sus casas mientras duran las obras

Jueves, 16 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Gandia ya ha iniciado los trabajos de rehabilitación de 32 viviendas situadas en los portales 26, 28, 30 y 32 de la calle Benicanena, una actuación financiada con fondos europeos Next Generation a través del Pla de Barris. El proyecto combina la reforma de los edificios con la reurbanización de la calle y representa una inversión superior a un millón de euros.

El concejal delegado de Vivienda, Salvador Gregori, ha destacado que «apostar por la vivienda no es sólo construir, sino también rehabilitar y mantener las que ya existen, especialmente en aquellos lugares en los que realmente hace falta.» Las obras no requerirán el realojamiento de la mayoría de vecinos, ya que las intervenciones se centran principalmente en el exterior de los edificios para mejorar la eficiencia energética y optimizar los recursos de los fondos europeos. Sólo una persona ha tenido que desplazarse temporalmente por motivos de salud.

El proyecto se divide en dos actuaciones: la rehabilitación de los edificios, con un presupuesto de 904.000 euros, y la reurbanización de la calle Benicanena, con un coste de 126.000 euros. Según Gregori, la aportación media por vivienda es de 25.000 euros por parte de los fondos Next Generation y el Ayuntamiento, mientras que los propietarios sólo tendrán que contribuir con unos 4.300-4.500 euros, con la posibilidad de fraccionar el pago hasta 36 meses. Estas aportaciones están exentas de IRPF por incremento de patrimonio.

La coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, ha explicado que las obras de edificio incluyen la reparación de patologías estructurales, la sustitución de las tuberías de fibrocemento todavía existentes, la instalación de aislamiento térmico (SATE), el cambio de ventanas y puertas balconeras, así como la incorporación de aerotermia para agua caliente sanitaria.

A nivel de urbanización, se plantarán árboles, se ampliarán aceras para mejorar la accesibilidad, se renovarán las instalaciones subterráneas y el mobiliario urbano, y se enterrará una línea eléctrica de media tensión. También se colocarán bancos y aparcabicios para fomentar un entorno más sostenible y accesible para todos los vecinos.

Los trabajos ya han comenzado y tienen previsto finalizarse antes del 30 de junio de 2026. Durante todo el proceso, la Oficina de la Vivienda coordinará reuniones semanales con el equipo de obra y los administradores de las fincas para resolver cualquier duda.

Gregori ha concluido que «se trata de una magnífica iniciativa que incrementará el valor de los inmuebles, mejorará la calidad de vida de los vecinos y demostrará que la rehabilitación y el mantenimiento de la vivienda son prioritarios para el Ayuntamiento de Gandia».