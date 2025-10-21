Gandia exige al Consell un nuevo depósito para evitar inundaciones La ciudad solicitará al Consejo de Ministros la declaración de zona catástrofica por las recientes lluvias

A. Talavera Alzira Martes, 21 de octubre 2025, 13:56

Los últimos episodios de lluvias que han azotado la ciudad de Gandia provocando inundaciones en diferentes puntos han demostrado la necesidad de llevar a cabo nuevas medidas para evitar futuros incidentes ante el aumento de la torrencialidad de las precipitaciones.

En este sentido, el gobierno de Gandia ha anunciado que seguirá exigiendo a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), dependiendo de la Generalitat Valenciana, la ejecución inmediata del depósito anti-DSU que paliará inundaciones en la zona de la Avenida del Mar y en el área de transición entre la ciudad y el Grau. Además, evitará vertidos en el medio natural.

«El anteproyecto ya existía, estaba definido y justificado técnicamente. Lo que falta es que el EPSAR lo financie y lo ejecute», ha subrayado el alcalde, José Manuel Prieto, quien ha recordado que esta infraestructura es crucial para proteger a los vecinos y las viviendas de una de las zonas más críticas de la ciudad frente episodios de lluvias intensas.

Prieto ha anunciado además la presentación de una moción en el próximo pleno municipal para actualizar el coste y exigir formalmente la obra como una «reivindicación de ciudad», ya que el anteproyecto se realizó hace 10 años. Además, se continuará con el despliegue de inversiones en infraestructuras hídricas, incluyendo depósitos y colectores en zonas críticas de la ciudad.

En segundo término, Prieto ha remarcado que se impulsará un protocolo junto con el Consejo Escolar Municipal, basado en el Plan de Emergencias de la ciudad, para establecer criterios y recomendaciones ante situaciones de emergencia, con el objetivo de ajustar la jornada lectiva y proteger a los alumnos durante episodios de alerta por lluvias. «Tenemos mecanismos ya establecidos, pero lo que queremos es clarificar las situaciones».

Los últimos episodios de lluvia han situado a Gandia como el municipio con las precipitaciones más intensas de la Comunitat Valenciana en los últimos meses, con acumulados de hasta 390 litros por metro cuadrado en la primera quincena de octubre y picos de 240 litros por metro cuadrado en sólo media hora el pasado 29 de septiembre. Pese a la intensidad, Prieto resaltó que la ciudad no ha sufrido daños personales y que la normalidad se ha recuperado «rápidamente gracias a la planificación y a las inversiones por valor de más de 40 millones de euros realizadas en infraestructuras hidráulicas en las últimas décadas».

Además, Gandia ha avanzado que solicitará la declaración de 'zona gravemente afectada' ante el Consejo de Ministros, con el objetivo de facilitar compensaciones a comercios, empresas y particulares afectados por las lluvias.

«Falta de prevención»

El grupo popular en Gandia ha respondido a las declaraciones del alcalde reiterando que «Gandia no está preparada para inundaciones tras 38 años de inacción socialista».

El portavoz, Víctor Soler, ha insistido en la necesidad de gestión real y eficaz, señalando que el impacto del reciente episodio meteorológico se ha visto agravado «por la falta de actualización de los Planes de Emergencia, así como por la ausencia de campañas de divulgación, medidas de prevención y simulacros que el gobierno local no ha llevado a cabo».

En este sentido, ha recordado que el pasado 15 de enero, el alcalde anunció públicamente la puesta en marcha de un sistema propio de alertas y un plan de prevención y comunicación ciudadana, compromisos que «a día de hoy, 21 de octubre, siguen sin materializarse». Para Soler, esto demuestra que «Prieto siempre llega tarde y sólo reacciona a golpe de tragedia».