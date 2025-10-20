El depósito de tormentas de Gandia sustrajo 40 millones de litros de lluvia de las calles y redujo a la mitad el nivel del agua Un informe técnico señala que esta infraestructura «redujo significativamente los daños más críticos» de la inundación del pasado 29 de septiembre

A. Talavera Alzira Lunes, 20 de octubre 2025, 11:16

Gandia ha sufrido en las últimas semanas varios episodios de lluvias torrenciales que han provocado inundaciones en diferentes puntos por la magnitud de las precipitaciones registradas. El pasado 13 de octubre fue el último pero tan sólo dos semanas antes, el 29 de septiembre, la capital de la Safor también se anegaba al registrar 185 litros por metro cuadrado con picos de 240 litros en tan sólo una hora.

En este episodio la zona de la playa fue la que sufrió las consecuencias de esta lluvia torrencial y algunas calles quedaron inundadas. Precisamente en esta parte de la ciudad se inauguró en abril de este mismo año uno de los mayores tanques de tormenta de todo el país, el del Clot de la Mota, lo que provocó críticas por parte de la oposición poniendo en duda su efectividad.

El Ayuntamiento de Gandia ha evaluado el funcionamiento de este sistema de drenaje urbano, que contó con una inversión de 9 millones de euros, para saber su comportamiento durante el 29 de septiembre.

En todo momento se destaca lo extraordinario de estas lluvias ya que en tan sólo unos minutos descargaron una gran cantidad de litros de agua en la ciudad que se calcula un periodo de retorno comprendido entre los 50 y 100 años.

Esto provocó que el llenado completo del tanque se llevara a cabo en los primeros 45 minutos, concentrándose el 50% de la lluvia del evento de 8 horas en la primera hora. Esta infraestructura tiene una capacidad de 11.000 metros cúbicos.

Durante aquel día el tanque se llenó y vació en sucesivas ocasiones detrayendo un volumen próximo, por si solo, a los 40 millones de litros de agua. Esto permitió, según el informe, que el depósito redujera a la mitad el nivel de altura que el agua alcanzó en las calles afectadas.

El depósito operó de en condiciones reales y frente a un evento «pluviométrico crítico, muy por encima de las condiciones de diseño», lo que puso de manifiesto su comportamiento en un escenario de funcionamiento extremo.

El sistema de saneamiento en general, y el nuevo tanque de tormentas de Clot de la Mota en particular, funcionó adecuadamente según se desprende de estos informes técnicos que analizan el comportamiento de estas infraestructuras.

Desde el Consistorio de Gandia defienden que la ciudad cuenta con un sistema de drenaje e infraestructuras de almacenamiento y regulación «sólido y fiable» que los técnicos aconsejan seguir con la misma estrategia seguida hasta el momento para garantizar la capacidad de respuesta ante estos episodios que, desgraciadamente y debido al cambio climático, cada vez serán más frecuentes en la ciudad.