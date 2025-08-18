Gandia se consolida como ciudad festivalera

A. Talavera Alzira Lunes, 18 de agosto 2025, 10:50 Comenta Compartir

Gandia ha vivido un fin de semana de música y diversión con el festival 100% indie, el Mediterránea, que se ha celebrado del pasado 14 al 16 de agosto. 35.000 personas, llegadas desde todo el país, han acudido a esta cita que se consolida a Gandia como lugar de disfrute festivalero a nivel nacional.

La sexta edición del Mediterránea se extendió de nuevo por toda la capital de La Safor acogiendo un intenso, variado y atractivo programa de actividades culturales para todos los públicos.

El festival Mediterránea tenía de nuevo como objetivo prioritario ofrecer tanto a los asistentes, como a la ciudadanía, una experiencia 360º cultural, al estilo mediterráneo y esto se ha vuelto a conseguir.

Durante tres intensos y calurosos días se ha podido disfrutar, junto a miles de meditarraneers, de la doble personalidad del Mediterránea, haciendo convivir la frescura e ilusión de los festivales con la nostalgia y cariño del ambiente entrañable que impregnaba las fiestas populares, donde participaba todo el mundo, niños, adultos y mayores. Y es que además de los conciertos en el recinto también ha habido actividades en el centro de la ciudad para todos los públicos.

Tras el éxito de años anteriores pasado, volvía el 'Mediterránea al carrer' en esta edición 2025 y en sesión doble. En su afán de acercar la cultura musical a todos los públicos, el festival apostaba de nuevo por Mediterránea Kids, la propuesta del festival que tiene como propósito y objetivo acercar a los más pequeños, y a sus familias, a la experiencia festivalera en una versión perfectamente adaptada a sus necesidades y gustos.

De esta forma el sábado, por la tarde, la programación del festival se trasladó a los jardines de la Casa de la Marquesa con Mediterránea Kids, el espacio familiar del evento, que contó con las actuaciones de Nika y Matsu y del aclamado cantautor valenciano Dani Miquel.

Pero sin duda los platos fuertes estuvieron en el Parc Ausiàs March, en sus tres escenarios, donde actuaron, entre otros, Mikel Izal, Dani Fernández y grupos como Fangoria, La La Love You, Siloé, Shinova, Alcalá Norte y Crystal Fighters.

El Mediterránea 2025 ya es historia pero empieza la cuenta atrás para la edición de 2026 cuyas primeras 1.000 entradas ya están a la venta por 46 euros.