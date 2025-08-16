Gandia ya tiene su Sonorama
Se consolida en la ciudad ducal el 'Mediterránea al carrer', un evento gratuito y de acceso para todos los públicos que se realiza al aire libre en la Plaza Mayor
Valencia
Sábado, 16 de agosto 2025, 13:36
Durante la jornada de ayer, que se repetirá hoy a mediodía, el centro de Gandia se convirtió en un hervidero de gente. Ni los toldos ... habilitados para el concierto por el ayuntamiento, ni las sombrillas de los bares pudieron aplacar los más de cuarenta grados. Abanicos y ventiladores de mano eran el complemento más utilizado.
La gente se agolpaba junto a los trabajadores del festival que circulaban con aspersores de agua para refrescar al público. Todos los locales, que agradecían la jornada, sacaron barras a la calle para agilizar las consumiciones y evitar así las aglomeraciones en los interiores.
Gandia se convirtió por un día en el conocido festival indie Sonorama de Aranda de Duero que atrae a miles de turistas y que cuenta también con un escenario en la calle para que todos, asistentes o no al recinto proncipal, disfruten del evento.
Pero el calor no detuvo la fiesta que empezó con el grupo Abril y terminó levantando a toda la plaza la banda de Alzira, la Fúmiga, quien recordó a todas las víctimas de la dana justo antes de tocar una de sus canciones más conocidas, 'Llavors', que habla del amor a nuestra tierra. El conjunto musical, que ya hizo parada en la ciudad ducal durante el festival Pirata celebrado en julio, fue presentado como el el último artista sorpresa del cartel por la organización.
