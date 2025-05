Gandia condena las pintadas en la exposición LGTBI

A. T. Alzira Martes, 20 de mayo 2025, 13:41 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Gandia ha condenado enérgicamente, esta mañana, las pintadas que han aparecido en la exposición 'Planificant la diversitat LGTBI+, Art i Cultura', situada frente a la Casa de la Marquesa.

«Gandia es una ciudad acogedora, donde todo el mundo tiene cabida y donde no tienen lugar demostraciones de odio como la que han perpetrado unos pocos durante la pasada noche», ha declarado la concejal delegada de Igualdad, Diversidad y LGTBI, Maribel Codina.

La edil ha añadido que tanto el gobierno municipal como los colectivos LGTBI de la ciudad «seguiremos trabajando para erradicar este tipo de comportamientos». Por último, Codina ha remarcado que «este tipo de actos evidencian que la LGTBIfobia todavía existe, y por eso iniciativas como el Gandia Pride son más necesarias que nunca».

Este martes han aparecido varias láminas con pintadas con mensajes en contra de este colectivo y simbología nazi además de otros desperfectos que impiden observar estas ilustraciones.

Los diferentes partidos políticos con representación en Gandia también han condenado este ataque. «Ningún acto de odio tiene justificación. Rechazamos de forma contundente cualquier manifestación de violencia, esta vez dirigida hacia la comunidad LGTBI, lo que supone un síntoma de homofobia alejado del respeto y tolerancia que defendemos desde nuestro partido. Condenaremos siempre cualquier manifestación de violencia, sea cual sea su origen o destinatario», han manifestado desde el PP de Gandia.

También Compromís ha mostrado su preocupación por este tipo de actos. «No estamos hablando de hechos aislados, sino de una realidad alarmante que se extiende y que se ve alimentada por el discurso de odio, la banalización de la diversidad y la complicidad por omisión de algunas instituciones, como la Generalitat», ha expresado el secretario local, Rafa Ferrer.

Compromís per Gandia va más allá y responsabiliza, en parte, a PP y VOX por el recorte de derechos, como la ley trans. «Nos preguntamos cómo es posible que todavía haya quien se atreva a cuestionar la conmemoración del Día contra la LGTBIfobia. No sólo es necesario, sino absolutamente urgente. Lo que ha pasado en Gandia es un toque de alerta que no podemos ignorar».

Por su parte, el PSPV ha recordado que Gandia es «una ciudad libre, tolerante y defensora de la diversidad, y no aceptará ni un solo caso de ataque o violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género. Además, nuestra ciudad forma parte de la Red Española de Destinos por la Diversidad, por lo que estaremos vigilantes y alerta para que este tipo de sucesos no se repitan».