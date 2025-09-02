La Diputación construirá un acceso directo del parque de bomberos de Gandia a la N-332 El objetivo es reducir el tiempo de respuesta de los bomberos en caso de emergencia

A. T. Alzira Martes, 2 de septiembre 2025, 15:11

Con el objetivo de minimizar el tiempo de respuesta en las movilizaciones de emergencia, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia construirá un acceso directo que conecta el Parque de Gandia con la N-332.

El proyecto, que inicia el período de información pública, supone evitar el paso por el polígono industrial Alcodar en los servicios que se produzcan en las poblaciones que se sitúan al norte del parque, como Xeresa, Xeraco, Tavernes de la Valldigna o Simat de la Valldigna, entre otros.

El presidente del Consorcio y diputado provincial de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, explica que «con el nuevo acceso, los bomberos podrán incorporarse directamente a esta vía principal, lo que se traduce en una mejora sustancial de las isócronas de respuesta y, en definitiva, en una mayor seguridad para la ciudadanía» y destaca, en este sentido, que «en una emergencia, reducir el tiempo de respuesta significa multiplicar las posibilidades de proteger a las personas».

Mascarell subraya «la envergadura de la actuación, que no reside tanto en la solución técnica adoptada, como en la coordinación necesaria con otras Administraciones para poder ejecutar el nuevo acceso» y recuerda que en este proyecto se han implicado instituciones como la demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana -dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible-, la Confederación Hidrográfica del Júcar, ADIF, la Generalitat Valenciana y el ayuntamiento de Gandia.

La solución propuesta, cuyo uso estará restringido a movilizaciones de emergencia, contempla un vial de 330 metros de longitud, dividido en tres tramos: uno en suelo urbano industrial y dos en suelo no urbanizable protegido. Asimismo, contiene medidas de drenaje y plena compatibilidad con la línea ferroviaria Valencia–Alicante y el barranc de l'Infern.

Una vez finalizada la información pública y los trámites administrativos de supervisión, aprobación y licitación, el inicio de las obras está previsto para el año 2026, con un plazo de ejecución de 6 meses.