Material que llevaba el detenido para la venta de droga. LP

Detenido un conductor en una área de servicio de la AP-7 que transportaba botes con droga

El hombre fue interceptado por la Guardia Civil durante un dispositivo de prevención de robos en Tavernes de la Valldigna

A. Talavera

Alzira

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:54

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo que transportaba 18 botes que, en su mayoría, contenían cocaína y heroína. Este hallazgo se realizó mientras tenía lugar un dispositivo operativo en la AP-7 para la prevención de robos en las áreas de servicio, los agentes observaron a un conductor haciendo movimientos erráticos al percatarse de su presencia.

Al darle el alto, vieron el estado de nerviosismo en el que se encontraba el hombre que además, daba respuestas esquivas a las preguntas de los agentes. Una vez identificado, procedieron a la inspección del vehículo.

Se hallaron 18 botes con sustancias en su interior. Tras realizarles una prueba de detección de drogas, dio positivo. Se aprehendieron un total de 55,59 gramos de cocaína y 14,32 gramos de heroína. También se le incautó una báscula de precisión.

Además, el conductor, fue sometido a una prueba de detección de drogas con resultado positivo por lo que se le impuso una sanción administrativa.

Por estos hechos, fue detenido un hombre de 60 años por un delito contra la salud pública (tráfico de drogas). La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del puesto de Tavernes de la Valldigna y de la USECIC de Valencia.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gandia.

