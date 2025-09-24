Condenado un hospital de Gandia por tardar un año y medio en detectar un cáncer de sangre La prueba que no hicieron al afectado costaba cinco euros y un juez fijará ahora la indemnización a recibir

Un hospital privado de Gandia ha sido condenado por tardar un año y medio en detectar un cáncer de sangre, una sentencia judicial que también afecta a una aseguradora. El Juzgado de Primera Instancia nº2 de Valencia ha fallado este mes a favor de un paciente de 57 años de edad que interpuso una demanda porque tardaron 18 meses en diagnosticarle un mieloma múltiple, a pesar de sufrir múltiples fracturas óseas sin explicación y acudir en repetidas ocasiones al servicio de Urgencias por dolores óseos, sin que le realizaran un simple análisis de sangre específico y completo que hubiera diagnosticado la enfermedad. Dos letrados de los Servicios Jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente, que han llevado la demanda del hombre, destacan que esa prueba que no le hicieron era sencilla y muy barata ya que no costará más de cinco euros.

El paciente interpuso la demanda por mala praxis médica contra el centro hospitalario y contra la empresa de salud del hombre. Pedía que se condenase por negligencia médica a los demandados y que se dejara la fijación de la cuantía a la que debía ascender la indemnización para un posterior procedimiento, puesto que en el momento de presentar la demanda no era posible calcular las lesiones y secuelas ya que el paciente aún se encontraba en tratamiento. En ese nuevo juicio pendiente de celebrar se establecerá la cantidad que debe percibir.

Todo comenzó en octubre de 2019. El hombre empezó a acudir al hospital por dolores óseos. Primero sufrió una fractura de tobillo y posteriormente cuatro fracturas vertebrales múltiples. A los pocos meses le siguió la fractura bilateral de ambas caderas. Casi sin tiempo para recuperarse, luego le tocó a la clavícula izquierda. Después sufrió una osteólisis del fémur izquierdo, también necesitó un recambio de la prótesis de cadera derecha y el fémur izquierdo acabó fracturándose.

A ello hay que añadir que el paciente acudía constantemente a urgencias porque presentaba dolores óseos, de miembros superiores e inferiores, de columna y malestar general.

Según recalcan Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre, los abogados paciente, las lesiones óseas que padeció sin justificación alguna, sin caídas previas ni traumatismos, junto con los dolores esqueléticos deberían haber hecho sospechar a los facultativos de ese hospital privado de Gandia de la existencia de una enfermedad subyacente, como era el caso. En lugar de ello, «trataron las fracturas por separado, obviando la realización durante 18 meses de una analítica específica de proteína serial que evidenciara la sospecha de esta patología». Se trata, según subrayan, de una prueba muy sencilla, a disposición de cualquier hospital o centro médico y barata, que debió realizarse antes pero que no se llevó a cabo hasta la última fractura del fémur izquierdo, en septiembre de 2021. Ese retraso en el diagnóstico del mieloma múltiple ha ocasionado al paciente unos daños y perjuicios que serán valorados en un futuro procedimiento judicial en el que determinará la cantidad indemnizatoria.

Asimismo, los abogados del hombre ponen de relieve que, al tratarse de una enfermedad poco conocida, ha sido fundamental para ganar el juicio el contar con un perito hematólogo, el mayor experto de mieloma múltiple a nivel nacional y uno de los mejores a nivel internacional. En ese sentido, apuntan que los demandados contaban con cuatro peritos, con especialidades de oncología, internista, traumatología y valorador del daño corporal.

