Bellreguard inicia las obras para reparar las filtraciones que causan malos olores en el barranco La actuación tendrá la duración de un mes y evitará los vertidos en Sotaia

A. Talavera Alzira Martes, 25 de noviembre 2025, 16:00

Las obras para acabar con las filtraciones de los colectores al barranco de Sotaia en Bellreguard han comenzado esta misma semana. El mal estado de la red de saneamiento estaba provocando que hubiera vertidos fecales en este barranco que generaban malos olores y molestias a a los vecinos de una zona urbanizada muy cercana.

El problema se remonta a 2023 en el tramo que conecta Bellreguard y l'Alqueria de la Comtessa. Sin embargo, con el tiempo y las lluvias, los desperfectos en la red han ido a más y las molestias se han ido agravando con presencia de aguas sucias y espuma.

«Se decidió realizará limpiezas periódicas en los colectores para evitar esta problemática y que no se filtrara el agua al barranco pero a causa de las lluvias los daños han empeorado y las limpiezas no eran suficiente», explica el concejal de Agua, Alexandre Ruiz.

Ante esta situación, se informó al Seprona de los vertidos y se decidió realizar una actuación para reparar los daños en los colectores. «Debido a las complicaciones en los trabajos ha sido difícil encontrar una empresa constructora que realizara la obra ya que hay afección en la N-332 que no se puede cortar y también vertidos de una empresa», comenta el edil del área.

Finalmente, la semana pasada se adjudicó el proyecto por 18.000 euros y este lunes empezaron las obras que tienen un plazo estimado de un mes. Además, el Ayuntamiento de Bellreguard ha informado al de l'Alqueria de la Comtessa, afectado también por esta problemática, para que realice mantenimiento de la red.

El grupo popular municipal denunció la situación de estos vecinos y solicitó explicaciones al equipo de gobierno en el último pleno que les señalaron los pasos seguidos en estos últimos años.