Vecinos de Bellreguard denuncian malos olores a causa de vertidos fecales en el barranco El PP reclama una solución ágil a esta problemática que se arrastra desde hace unos dos años

A. Talavera Alzira Martes, 25 de noviembre 2025, 11:54

Vecinos de Bellreguard denuncia la existencia de vertidos fecales en el barranco de Sotaia, a su paso por la localidad, que llevan más de dos años generando molestias a los residentes de la calle Barranc, muy cercana a esta zona.

Estos vecinos señalan que no pueden ni abrir sus ventanas para ventilar sus casas en ninguna época del año ya que de las aguas de Sotaia emana un fuerte olor y se observa como fluyen con espuma y en ocasiones con colores extraños, como ha indicado la edil y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bellreguard, Marola Marco, quien hace unas semanas se reunió con los vecinos para escucharles.

Los residentes explicaron que han presentado quejas ante el consistorio desde el año 2023, pero desde el Ayuntamiento no se ha dado una solución clara problema, «sólo nos contestan en los escritos que la 'solución está siendo estudiada', pero pasan los años y no hay avances».

La concejal del PP explica que esta calle hay unos doce adosados, «todos habitados» y que los vecinos «llevan años quejándose ante el Ayuntamiento de Bellreguard sin que se le haya dado una solución clara».

A principios de noviembre se reunió con los afectados quienes le transmitieron su «frustración». «No saben qué hacer, no se sienten escuchados ni atendidos por el Ayuntamiento de Bellreguard, pese a que han presentado quejas para pedir que se alcance una solución».

El barranco de Sotaia recoge aguas tanto de Bellreguard como de Palmera y de L'Alqueria. Marco denunció en el pleno ordinario de noviembre esta situación y desde el gobierno local se explicó que estos vertidos que llegan al barranco proceden de una «rotura de una tubería de aguas residuales conjunta de Bellreguard, L'Alqueria y Palmera», por lo que la solución de este problema la ven complicada.

Por ello, Marco reclama al gobierno local que asuma «responsabilidades e inicie conversaciones con el resto de poblaciones para reparar la tubería averiada o que eleven el problema a una entidad superior si es que es posible, con el fin de poder dar una solución a los vecinos».

«El gobierno PSPV-Compromís dice que ha dado conocimiento de la situación al Seprona, pero con trasladarlo no es suficiente, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es dar una solución cuanto antes», finaliza Marco.