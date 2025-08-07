Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La alcaldesa en la rueda de prensa. LP

La alcaldesa de Oliva retira competencias y sueldo a una edil por la supuesta venta de alfalfa

Un particular denunció que la concejal había revendido el pienso que el ayuntamiento utiliza para alimentar a unos caballos tutelados

EFE

Oliva

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:06

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ha retirado las competencias y el sueldo a la concejal María Bertomeu por presuntas irregularidades en la supuesta venta de alfalfa y pienso del Ayuntamiento para la alimentación de caballos tutelados por el consistorio por riesgo de inanición.

Pastor ha comparecido en una rueda de prensa para informar de las cuatro medidas adoptadas, una de ellas apartar a la edil, tras la denuncia presentada por un particular sobre esa presunta venta.

La alcaldesa ha detallado que los siete caballos tutelados por el Ayuntamiento de Oliva y que son objeto de una instrucción judicial por presunto maltrato animal por parte de su propietario, han «experimentado una notable mejoría de su estado de salud» desde que el pasado 5 de mayo se hicieran cargo de su cuidado y manutención.

Un particular denunció ante el Ayuntamiento que la concejal de Bienestar y su pareja habían revendido pienso del Ayuntamiento destinado a los animales custodiados.

Tras las investigaciones realizadas hasta ahora, la alcaldesa, «de manera preventiva, retira las delegaciones y el sueldo a la concejal María Bertomeu por las presuntas irregularidades detectadas hasta que se aclare la situación», según el comunicado.

Pastor ha anunciado la convocatoria de un pleno extraordinario el próximo miércoles -aún por confirmar- para constituir una comisión de investigación.

Yolanda Pastor ha sostenido que «se abrirá en canal toda la información» y «se conocerá la verdad y se actuará en consecuencia» y ha defendido «información, transparencia y responsabilidad con la verdad».

Respecto a la concejala, ha afirmado que, «si se confirma que se ha cometido alguna irregularidad, se tomarán las medidas oportunas con todas las consecuencias»

