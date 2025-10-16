Xàtiva vuelve al Renacimiento con una nueva edición de la Fira Borja entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre Tres días para descubrir la ciudad de los Borja a través de la música, la artesanía, la gastronomía y visitas guiadas por las calles de la ciudad

Xàtiva volverá a convertirse en escenario renacentista con motivo de la Fira Borja 2025, que se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre, con una amplia programación de actividades culturales, musicales, gastronómicas y turísticas que llenarán los principales espacios de la ciudad.

«El año pasado no pudimos celebrar la Feria a causa de la DANA, por solidaridad con todos los municipios afectados, y por eso en esta quinta edición repetiremos algunos de los espectáculos y actividades programadas, por el compromiso que adquirimos con los artistas», ha expresado Raquel Caballero durante la presentación de las actividades, quien ha asegurado que «mantenemos el esquema de la feria porque hemos visto que funciona muy bien y tiene una gran acogida. La Fira dels Borja debe contener estas actividades, y otras que puedan sumarse».

Caballero también ha destacado que esta edición ha supuesto un esfuerzo extra, debido a la reducción de la subvención de Territori Borja concedida por la Generalitat (que ha bajado de 80.000 a 72.000 euros sin justificación previa), y tampoco se espera la ayuda económica que venía prestando la Diputación (12.000 euros), ya que por el momento el Ayuntamiento no ha obtenido respuesta. «Nuestro objetivo siempre ha sido emplear la subvención para crear un contenido cultural y turístico de calidad, con la intención de impulsar la ciudad, mostrar nuestro patrimonio y atraer visitantes a Xàtiva, por eso vamos a seguir apostando por ello desde el Ayuntamiento. Queremos que vengan, que pernocten, y que todo este esfuerzo tenga un impacto positivo en la economía local».

El festival, como viene siendo habitual, ofrecerá diversas propuestas musicales de alto nivel, algunas de ellas ya anunciadas en 2024 pero que no pudieron realizarse. El viernes 31 de octubre, a las 20:00h, la iglesia de Sant Feliu acogerá el concierto «Entre tierra y cielo», a cargo de Boreas, con degustación de dulces tradicionales.

Al día siguiente, 1 de noviembre, habrá un nuevo concierto en Sant Feliu («Vent bufat, vent als dits», con Arturo Barba y Raúl Junquera) y, a las 20:00h, el convento de Sant Domènec será el escenario de «El mecenatge de Germana de Foix, Virreina de València», a cargo de Piacere dei Traversi. El ciclo musical se cerrará el domingo 2 de noviembre, a las 18:30 horas, con «Alegoría del amor» de Capella de Ministrers, también en el convento de Sant Domènec. Todos los conciertos son de entrada libre hasta completar aforo.

Por otra parte, la Feria Gastronómica Borja reunirá trece restaurantes locales que ofrecerán menús especiales inspirados en la época de los Borja, con productos de proximidad y recetas creativas. Entre los establecimientos participantes se encuentran Moncho, Terrassa Sant Josep, Montsant, La Talaia del Castell, Mesón Origen, Ca Conxa, Kubaba, Públic, Els Porxes, El Cullerot, El Carmen, Puerto de Granà y Ganesh, con menús que oscilan entre 22 y 40 euros.

Los dulces tradicionales también tendrán protagonismo con degustaciones a cargo de las pastelerías Boscà, Dulces Campos y Xococap.

Durante el fin de semana se podrá disfrutar de diversas visitas guiadas y teatralizadas dedicadas a la familia Borja. El sábado 1 de noviembre tendrá lugar la ruta «Xàtiva, ciudad natal de los Borja» (10:30 horas), con degustación de dulces, y la visita teatralizada «La Ruta Borja» (18 horas), a cargo de Teatre de la Lluna.

La ruta matinal incluye la visita al templo y al museo de la col·legiata de la Seu (2 euros), y las plazas para las visitas son limitadas, debiendo inscribirse a partir del viernes 17 de octubre a través de la web www.xativaturismo.com o en la Oficina de Turismo.

Además, se proponen actividades familiares como el Minigolf de Fusta en la Albereda y el popular Cluedo «Crim en la ciutat dels Borja», que se representará el sábado a las 22 horas y el domingo a las 12:30 horas, con salida desde la plaza de Sant Pere (con plazas limitadas).

Por último, cabe destacar que la Fira d'Artesania abrirá sus puertas el viernes 31 de octubre a las 17 horas en la Albereda de Jaume I, y permanecerá abierta hasta el 2 de noviembre, con decenas de puestos de artesanos de cerámica, bisutería, cuero, alfarería, jabones naturales y productos textiles, además de animación y teatro de calle. Se incluirán actividades durante todo el fin de semana, como cuentacuentos, talleres, espectáculos de fuego y circo o demostraciones de oficios artesanos.

El programa se completa con las exposiciones «Xàtiva i els Borja» y «Vestint els Borja», que podrán visitarse en el espacio cultural de Sant Domènec del 17 de octubre al 2 de noviembre; y también con la conferencia sobre la propuesta de reconstrucción gráfica de la Capilla Calixtina de Xàtiva, a cargo de Pablo Camarasa, prevista en la Casa de Cultura para el sábado 25 de octubre a las 18:30h.

Los principales monumentos y museos de Xàtiva —el Castillo, el Almodí, Sant Domènec, la Casa de l'Ensenyança y la Colegiata— ampliarán sus horarios para facilitar las visitas durante la feria.

