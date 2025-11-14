Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un asesor de Pradas atribuye el retraso del Es Alert a una discusión entre el jefe de los bomberos y el subdirector de Emergencias
Miembros de Xàtiva Unida en la manifestación del 25N del año pasado. Xàtiva Unida

Xàtiva Unida convoca el II Concurso Fotográfico 'Una mirada contra la violencia de género'

Los premios están dotados con 100 y 50 euros respectivamente para gastar en librerías locales

R. X.

Xàtiva

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:50

Comenta

El colectivo Xàtiva Unida lanza una nueva edición de su Concurso Fotográfico 'Una mirada contra la violencia de género', una iniciativa que busca fomentar la reflexión y la concienciación social sobre las diferentes formas de violencia machista a través del lenguaje visual.

El concurso, que se celebrará del 14 al 28 de noviembre, está abierto a fotógrafos y fotógrafas aficionadas de cualquier municipio, y la técnica fotográfica es libre. Cada participante puede presentar hasta tres obras, en color o en blanco y negro, que muestren una mirada crítica, empática o transformadora frente a la violencia de género.

Las fotografías deberán enviarse al correo comunicacio@xativaunida.org antes del viernes 28 de noviembre a las 11:59 de la mañana, con dos archivos: uno en el que se adjunte la fotografía y e título de la misma y otro con un documento word con los datos personales del autor o autora y teléfono de contacto.

Los trabajos finalistas se publicarán en el perfil de Instagram de Xàtiva Unida, donde se llevará a cabo una votación popular entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre.

Posteriormente, el jurado, integrado por tres personas designadas por la organización, seleccionará las obras ganadoras, que se darán a conocer el 5 de diciembre.

Los premios serán de 100 euros y 50 euros, respectivamente, para gastar en las librerías La Costera, Librería Xàtiva y La Tenda de l'Estudiant.

Desde Xàtiva Unida, el colectivo destaca que esta convocatoria «pretende dar voz y mirada a todas aquellas personas que, a través del arte, quieren denunciar las violencias machistas y contribuir a una sociedad más justa e igualitaria».

Las obras finalistas y premiadas se expondrán en formato digital en la sede de Xàtiva Unida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5

    El Valencia CF destituye a Miguel Ángel Corona
  6. 6

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  7. 7

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  8. 8 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 El puente que da acceso al Bonaire reabre con un mes de antelación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Xàtiva Unida convoca el II Concurso Fotográfico 'Una mirada contra la violencia de género'

Xàtiva Unida convoca el II Concurso Fotográfico &#039;Una mirada contra la violencia de género&#039;