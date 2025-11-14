Xàtiva Unida convoca el II Concurso Fotográfico 'Una mirada contra la violencia de género' Los premios están dotados con 100 y 50 euros respectivamente para gastar en librerías locales

Miembros de Xàtiva Unida en la manifestación del 25N del año pasado.

R. X. Xàtiva Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:50 Comenta Compartir

El colectivo Xàtiva Unida lanza una nueva edición de su Concurso Fotográfico 'Una mirada contra la violencia de género', una iniciativa que busca fomentar la reflexión y la concienciación social sobre las diferentes formas de violencia machista a través del lenguaje visual.

El concurso, que se celebrará del 14 al 28 de noviembre, está abierto a fotógrafos y fotógrafas aficionadas de cualquier municipio, y la técnica fotográfica es libre. Cada participante puede presentar hasta tres obras, en color o en blanco y negro, que muestren una mirada crítica, empática o transformadora frente a la violencia de género.

Las fotografías deberán enviarse al correo comunicacio@xativaunida.org antes del viernes 28 de noviembre a las 11:59 de la mañana, con dos archivos: uno en el que se adjunte la fotografía y e título de la misma y otro con un documento word con los datos personales del autor o autora y teléfono de contacto.

Los trabajos finalistas se publicarán en el perfil de Instagram de Xàtiva Unida, donde se llevará a cabo una votación popular entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre.

Posteriormente, el jurado, integrado por tres personas designadas por la organización, seleccionará las obras ganadoras, que se darán a conocer el 5 de diciembre.

Los premios serán de 100 euros y 50 euros, respectivamente, para gastar en las librerías La Costera, Librería Xàtiva y La Tenda de l'Estudiant.

Desde Xàtiva Unida, el colectivo destaca que esta convocatoria «pretende dar voz y mirada a todas aquellas personas que, a través del arte, quieren denunciar las violencias machistas y contribuir a una sociedad más justa e igualitaria».

Las obras finalistas y premiadas se expondrán en formato digital en la sede de Xàtiva Unida.