Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía blinda la Facultad de Filología ante el riesgo de incidentes por la presencia de Vito Quiles
Ayuntamiento de Xàtiva. LP

Xàtiva rinde homenaje a las víctimas de la dana en el primer aniversario de la catástrofe

El Ayuntamiento convoca cinco minutos de silencio el próximo 29 de octubre a las 12 horas

R. X.

Xàtiva

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:07

Comenta

El Ayuntamiento de Xàtiva convoca a la ciudadanía a guardar cinco minutos de silencio el próximo miércoles 29 de octubre, a las 12 horas, en la puerta de la Casa de la Ciutat, en recuerdo de las 229 víctimas mortales de la DANA, coincidiendo con el aniversario de la catástrofe.

Con este gesto, el Consistorio quiere mostrar su solidaridad con las personas afectadas y su condolencia a las familias de las víctimas, así como reafirmar el compromiso de Xàtiva con los valores de la convivencia y la solidaridad ante las tragedias colectivas.

Desde el Ayuntamiento invitan al vecindario así como a entidades y colectivos locales, a sumarse a este acto de homenaje y respeto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  3. 3

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  4. 4 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  5. 5 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  6. 6 El Valencia ya está en descenso
  7. 7

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  8. 8 Abucheo en el Palau de la Música por otra avería en la sala Iturbi
  9. 9

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir
  10. 10

    Mayrén y los famosos: un mundo de amantes, drogas y mucho alcohol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Xàtiva rinde homenaje a las víctimas de la dana en el primer aniversario de la catástrofe

Xàtiva rinde homenaje a las víctimas de la dana en el primer aniversario de la catástrofe