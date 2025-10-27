Xàtiva rinde homenaje a las víctimas de la dana en el primer aniversario de la catástrofe El Ayuntamiento convoca cinco minutos de silencio el próximo 29 de octubre a las 12 horas

El Ayuntamiento de Xàtiva convoca a la ciudadanía a guardar cinco minutos de silencio el próximo miércoles 29 de octubre, a las 12 horas, en la puerta de la Casa de la Ciutat, en recuerdo de las 229 víctimas mortales de la DANA, coincidiendo con el aniversario de la catástrofe.

Con este gesto, el Consistorio quiere mostrar su solidaridad con las personas afectadas y su condolencia a las familias de las víctimas, así como reafirmar el compromiso de Xàtiva con los valores de la convivencia y la solidaridad ante las tragedias colectivas.

Desde el Ayuntamiento invitan al vecindario así como a entidades y colectivos locales, a sumarse a este acto de homenaje y respeto.

