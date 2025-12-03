Xàtiva reivindica la inclusión en la celebración del Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional La jornada ha estado repleta de actividades organizadas por la asociación Aspromivise y la participación de colegios de la ciudad

R. X. Xàtiva Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:13 Comenta Compartir

Xàtiva ha celebrado este miércoles el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional con una programación de actividades organizada por la asociación Aspromivise y con la colaboración del Ayuntamiento de Xàtiva. La jornada ha reunido alumnado de distintos centros educativos de la ciudad y personas usuarias de la asociación en un acto de convivencia, respeto y puesta en valor de las capacidades de todas las personas.

El evento ha arrancado con la bienvenida de la presidenta de Aspromivise, Isabel Esparza, quien ha destacado la importancia de seguir trabajando por la inclusión real en todos los ámbitos de la sociedad. A continuación, han tenido lugar diversas actuaciones protagonizadas por centros educativos de la ciudad y por el grupo artístico de Aspromivise.

El alumnado del CEIP Taquígraf Martí y del Centre Pla de la Mesquita ha abierto las actuaciones con un baile inspirado en la canción «Haz de luz» de Rayden, seguido de una segunda coreografía interpretada por estudiantes de 5º y 6º del mismo centro con «Tempesta d'estiu».

El alumnado del Colegio Martínez Bellver ha ofrecido una lectura del manifiesto elaborado por la comunidad educativa y ha interpretado la coreografía «Yo soy como tú», mientras que la Escola Attilio Bruschetti ha presentado una representación teatral a cargo de la Comunitat de Debat.

También han participado los alumnos y alumnas del CEIP Gozalbes Vera, con una lectura de manifiesto y una actuación de la Batuvera, que ha llenado de ritmo el Jardí de la Pau. Finalmente, el grupo Aljama de Aspromivise ha interpretado la pieza «Sense límits», una actuación que ha reivindicado la superación personal.

Por último, la clausura de la jornada ha estado a cargo del grupo Ñ, que ha puesto el broche musical a una mañana muy completa.

«Hoy queremos reafirmar el compromiso de la ciudad en dar visibilidad y apoyo tanto a la inclusión social como laboral de las personas con diversidad funcional. Somos un gobierno que, a través de inversiones y acciones como las de la Concejalía de Bienestar Social, demostramos nuestra implicación», ha defendido el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, quien ha aprovechado para «felicitar a Aspromivise por esta fiesta con la que se ha lanzado un mensaje firme a los más pequeños para educarlos en diversidad».

Por su parte, la concejala de Educación, Amor Amorós, ha explicado: «Hoy celebramos que Xàtiva se construye desde el respeto, la convivencia y la igualdad de oportunidades; es un orgullo ver cómo los centros educativos y Aspromivise, a quienes felicito por la organización,

han compartido esta jornada llena de inclusión y mucha fiesta». Y ha añadido que «es un compromiso del Ayuntamiento continuar trabajando para que todas las personas tengan su espacio, su voz y la posibilidad de desarrollar al máximo sus capacidades».

Temas

Discapacitados

Xátiva